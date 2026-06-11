Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2026 będą wyjątkowe nie tylko pod względem sportowym, ale również organizacyjnym. Turniej potrwa od 11 czerwca do 19 lipca i obejmie rekordowe 104 mecze rozgrywane w 16 miastach gospodarzy na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. To pierwszy mundial w historii współorganizowany przez trzy państwa, co sprawia, że kibice mogą spodziewać się prawdziwie kontynentalnego wydarzenia i ogromnych emocji praktycznie każdego dnia. Większość spotkań odbędzie się w USA, na stadionach znanych z rozgrywek NFL, w takich miastach jak Dallas, Los Angeles czy New York New Jersey, gdzie zaplanowano wielki finał mistrzostw świata. Meksyk wniesie do turnieju historyczny klimat z legendarnym Estadio Azteca na czele, natomiast Kanada będzie gospodarzem spotkań między innymi w Toronto i Vancouver. Mundial 2026 zapowiada się jako największy turniej w historii futbolu, dlatego warto śledzić terminarz meczów i plan transmisji (godziny podajemy czasu polskiego), by nie przegapić najważniejszych spotkań i hitów fazy pucharowej.

Mundial 2026 - terminarz i transmisja wszystkich spotkań MŚ

Faza grupowa

11 czerwca

21:00: Meksyk – RPA (grupa A, Mexico City) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

12 czerwca

4:00: Korea Południowa – Czechy (grupa A, Guadalajara) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

21:00: Kanada – Bośnia i Hercegowina (grupa B, Toronto) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

13 czerwca

3:00: USA – Paragwaj (grupa D, Los Angeles) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

21:00: Katar – Szwajcaria (grupa B, Santa Clara) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

14 czerwca

0:00: Brazylia – Maroko (grupa C, New Jersey) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

3:00: Haiti – Szkocja (grupa C, Boston) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

6:00: Australia – Turcja (grupa D, Vancouver) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

19:00: Niemcy – Curacao (grupa E, Houston) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

22:00: Holandia – Japonia (grupa F, Dallas) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

15 czerwca

1:00: WKS – Ekwador (grupa E, Filadelfia) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

4:00: Szwecja – Tunezja (grupa F, Monterrey) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

18:00: Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka (grupa H, Atlanta) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

21:00: Belgia – Egipt (grupa G, Seattle) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

16 czerwca

0:00: Arabia Saudyjska – Urugwaj (grupa H, Miami) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

3:00: Iran – Nowa Zelandia (grupa G, Los Angeles) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

21:00: Francja – Senegal (grupa I, New Jersey) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

17 czerwca

0:00: Irak – Norwegia (grupa I, Boston) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

3:00: Argentyna – Algieria (grupa J, Kansas City) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

6:00: Austria – Jordania (grupa J, Santa Clara) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

19:00: Portugalia – DR Konga (grupa K, Houston) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

22:00: Anglia – Chorwacja (grupa L, Dallas) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

ROZBAWIENI LEWANDOWSKI I SZCZĘSNY PARODIOWALI TOMASZEWSKIEGO!

18 czerwca

1:00: Ghana – Panama (grupa L, Boston) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

4:00: Uzbekistan – Kolumbia (grupa K, Mexico City) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

18:00: Czechy – RPA (grupa A, Atlanta) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

21:00: Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina (grupa B, Los Angeles) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

19 czerwca

0:00: Kanada – Katar (grupa B, Vancouver) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

3:00: Meksyk – Korea Południowa (grupa A, Guadalajara) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

21:00: USA – Australia (grupa D, Seattle) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

20 czerwca

0:00: Szkocja – Maroko (grupa C, Boston) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

2:30: Brazylia – Haiti (grupa C, Filadelfia) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

5:00: Turcja – Paragwaj (grupa D, Santa Clara) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

19:00: Holandia – Szwecja (grupa F, Houston) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

22:00: Niemcy – WKS (grupa E, Toronto) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

21 czerwca

2:00: Ekwador – Curacao (grupa E, Kansas City) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

6:00: Tunezja – Japonia (grupa F, Monterrey) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

18:00: Hiszpania – Arabia Saudyjska (grupa H, Atlanta) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

21:00: Belgia – Iran (grupa G, Los Angeles) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

22 czerwca

0:00: Urugwaj – Republika Zielonego Przylądka (grupa H, Miami) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

3:00: Nowa Zelandia – Egipt (grupa G, Vancouver) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

19:00: Argentyna – Austria (grupa J, Dallas) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

23:00: Francja – Irak (grupa I, Filadelfia) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

23 czerwca

2:00: Norwegia – Senegal (grupa I, New Jersey) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

5:00: Jordania – Algieria (grupa J, Santa Clara) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

19:00: Portugalia – Uzbekistan (grupa K, Houston) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

22:00: Anglia – Ghana (grupa L, Boston) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

24 czerwca

1:00: Panama – Chorwacja (grupa L, Toronto) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

4:00: Kolumbia – DR Konga (grupa K, Guadalajara) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

21:00: Szwajcaria – Kanada (grupa B, Vancouver) – TVP1, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

21:00: Bośnia i Hercegowina – Katar (grupa B, Seattle) – TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

25 czerwca

0:00: Maroko – Haiti (grupa C, Atlanta) – TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

0:00: Szkocja – Brazylia (grupa C, Miami) – TVP1, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

3:00: RPA – Korea Południowa (grupa A, Monterrey) – TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

3:00: Czechy – Meksyk (grupa A, Mexico City) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

22:00: Curacao – WKS (grupa E, Filadelfia) – TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

22:00: Ekwador – Niemcy (grupa E, New Jersey) – TVP1, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

26 czerwca

1:00: Japonia – Szwecja (grupa F, Dallas) – TVP1, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

1:00: Tunezja – Holandia (grupa F, Kansas City) – TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

4:00: Paragwaj – Australia (grupa D, Santa Clara) – TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

4:00: Turcja – USA (grupa D, Los Angeles) – TVP1, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

21:00: Norwegia – Francja (grupa I, Boston) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

21:00: Senegal – Irak (grupa I, Toronto) – TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

27 czerwca

2:00: Republika Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska (grupa H, Houston) – TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

2:00: Urugwaj – Hiszpania (grupa H, Guadalajara) – TVP1, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

5:00: Egipt – Iran (grupa G, Seattle) – TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

5:00: Nowa Zelandia – Belgia (grupa G, Vancouver) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

23:00: Chorwacja – Ghana (grupa L, Filadelfia) – TVP1, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

23:00: Panama – Anglia (grupa L, New Jersey) – TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

28 czerwca

1:30: DR Konga – Uzbekistan (grupa K, Atlanta) – TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

1:30: Kolumbia – Portugalia (grupa K, Miami) – TVP1, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

4:00: Algieria – Austria (grupa J, Kansas City) – TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

4:00: Jordania – Argentyna (grupa J, Dallas) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

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1/16 finału

28 czerwca

21:00: 2A – 2B (Los Angeles) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

29 czerwca

19:00: 1C – 2F (Houston) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

22:30: 1E – 3ABCDF (Boston) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

30 czerwca

3:00: 1F – 2C (Monterrey) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

19:00: 2E – 2I (Dallas) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

23:00: 1I – 3CDFGH (New Jersey) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

1 lipca

3:00: 1A – 3CEFHI (Mexico City) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

18:00: 1L – 3EHIJK (Atlanta) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

22:00: 1G – 3AEHIJ (Seattle) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

2 lipca

2:00: 1D – 3BEFIJ (Santa Clara) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

21:00: 1H – 2J (Los Angeles) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

3 lipca

1:00: 2K – 2L (Toronto) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

5:00: 1B – 3EFGIJ (Vancouver) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

20:00: 2D – 2G (Arlington) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

4 lipca

0:00: 1J – 2H (Miami) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

3:30: 1K – 3DEIJL (Kansas City) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

1/8 finału

4 lipca

19:00: zwycięzca meczu 2A/2B – zwycięzca meczu 1F/2C (Houston) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

23:00: zwycięzca meczu 1E/3ABCDF – zwycięzca meczu 1I/3CDFGH (Filadelfia) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

5 lipca

22:00: zwycięzca meczu 1C/2F – zwycięzca meczu 2E/2I (East Rutherford) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

6 lipca

2:00: zwycięzca meczu 1A/3CEFHI – zwycięzca meczu 1L/3EHIJK (Mexico City) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

21:00: zwycięzca meczu 2K/2L – zwycięzca meczu 1H/2J (Dallas) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

7 lipca

2:00: zwycięzca meczu 1D/3BEFIJ – zwycięzca meczu 1G/3AEHIJ (Seattle) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

18:00: zwycięzca meczu 1J/2H – zwycięzca meczu 2D/2G (Atlanta) – TVP2, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

22:00: zwycięzca meczu 1B/3EFGIJ – zwycięzca meczu 1K/3DEIJL (Vancouver) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

Ćwierćfinały

9 lipca

22:00: ćwierćfinał nr 1 (Boston) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

10 lipca

21:00: ćwierćfinał nr 2 (Los Angeles) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

11 lipca

23:00: ćwierćfinał nr 3 (Miami) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

12 lipca

3:00: ćwierćfinał nr 4 (Kansas City) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

Półfinały

14 lipca

21:00: pierwszy półfinał (Dallas) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

15 lipca

21:00: drugi półfinał (Atlanta) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

Mecz o 3. miejsce

18 lipca

23:00: spotkanie o trzecie miejsce (Miami) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport

Finał

19 lipca

21:00: finał mistrzostw świata (New Jersey) – TVP1, TVP Sport, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport