Jakie mecze na mundialu dzisiaj, 29 czerwca? Zobaczymy potęgi!

Faza pucharowa mundialu startuje z trzema hitami, a legendarny Jan Tomaszewski bezlitośnie analizuje formę Brazylii, Niemiec i Holandii.

Tomaszewski grzmi, że Niemcy zostali "ośmieszeni", ale mimo to wskazuje faworytów do awansu, nie szczędząc gorzkich słów innym drużynom.

Sprawdź, które potęgi, według eksperta, mają szansę na dalszą grę i gdzie obejrzeć wszystkie dzisiejsze emocjonujące mecze!

Brazylia kontra Japonia. Faworyt jest tylko jeden?

W pierwszym dzisiejszym starciu faworyt wydaje się oczywisty. Brazylia, która z meczu na mecz gra coraz lepiej, podejmie ambitną Japonię. Jan Tomaszewski nie ma jednak złudzeń, kto będzie dyktował warunki na boisku.

- Brazylia naprawdę w tej chwili, gra coraz lepiej. Głównym argumentem Brazylijczyków jest Vini Junior, który strzela te bramki i ma szansę na króla strzelców - uważa legendarny bramkarz. Jego zdaniem Japończycy trafili na zbyt silnego rywala i ich piękna przygoda z mundialem właśnie dobiega końca.

Niemcy ośmieszeni, ale to oni awansują? Tomaszewski nie ma wątpliwości

Znacznie więcej emocji może być w starciu Niemców z Paragwajem. Nasi zachodni sąsiedzi w fazie grupowej nie zachwycali, a zdaniem Tomaszewskiego w meczu z Ekwadorem zostali wręcz skompromitowani. Mimo to, legenda polskiej piłki stawia na nich w dzisiejszym meczu.

- Uważam, że z Paragwajem poradzą sobie Niemcy i pójdą dalej, bo już dwa mecze zagrali katastrofalnie. Koniec, teraz już muszą grać na sto procent - analizuje Tomaszewski. Według niego faza grupowa to już przeszłość, a teraz Niemcy muszą pokazać swoją prawdziwą siłę.

Hit dnia! Holandia czy Maroko? Legenda wskazuje, ale z jednym "ale"

Na deser kibiców czeka prawdziwy hit: Holandia kontra Maroko. To starcie, w którym trudno wskazać jednoznacznego faworyta. Jan Tomaszewski przyznaje, że to mecz, który "można typować trzydrogowo", ale ostatecznie skłania się ku drużynie z Europy.

- Ja jako Europejczyk (...) życzę, żeby wygrali Holendrzy i wydaje mi się, że tak będzie, bo oni naprawdę mają tutaj chyba więcej argumentów - twierdzi ekspert. To spotkanie zapowiada się na zaciętą walkę do ostatniego gwizdka.

Mundial 2026: Mecze dzisiaj. Gdzie oglądać? [PLAN TRANSMISJI TV, ONLINE]

Przed nami absolutne hity fazy pucharowej. Emocje sięgną zenitu, a kibice już teraz mogą rezerwować sobie czas przed telewizorami.

Plan transmisji na dzisiaj:

19:00: Brazylia – Japonia (Houston)

Transmisja: TVP2, TVP SPORT, TVPSPORT.PL

22:30: Niemcy – Paragwaj (Boston)

Transmisja: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL

3:00 (w nocy z poniedziałku na wtorek): Holandia – Maroko (Monterrey)

Transmisja: TVP1, TVP SPORT, TVPSPORT.PL

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