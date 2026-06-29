Syn Maradony mówi nam o tęsknocie za ojcem. "Dałbym wszystko"

Mija 40 lat od historycznego triumfu Argentyny na Mundialu w Meksyku, gdzie geniusz Diego Maradony na zawsze zmienił oblicze futbolu.

Diego Maradona junior, syn legendy, w rocznicę zwycięstwa ojca w poruszających słowach wspomina jego niezrównane umiejętności i osobistą stratę.

Odkryj kulisy niezapomnianych bramek Maradony, od "Ręki Boga" po "Gol stulecia", i dowiedz się, co czuje jego syn w ten wyjątkowy dzień.a

Gwiazda Maradony świeciła od pierwszego występu z Koreą Południową (3:1), w którym miał asysty przy wszystkich trzech gola dla Argentyny. Przeciwko Włochom (1:1) strzelił za to pierwszego gola podczas meksykańskiego turnieju. To był dopiero początek kunsztu z jego strony. Na koniec Argentyna pokonała jeszcze Bułgarię (2:0) i z pierwszego miejsca w grupie awansowała do fazy pucharowej. Marsz po złoto rozpoczęła od wyeliminowania Urugwaju (1:0) w 1/8 finału.

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Najpierw była Ręka Boga

Geniusz Maradony objawił się w ćwierćfinale z Anglią (2:1). Potrzebował czterech minut, aby rozmontować obronę wyspiarzy. Zapisał się w historii futbolu dwoma bramkami, które przeszły do legendy, choć z zupełnie innych powodów. Najpierw Bramkarz Peter Shilton wyskoczył do piłki, ale Maradona ubiegł go i... ręką posłał piłkę do siatki. Anglicy protestowali. Pokazywali, że Argentyńczyk pomógł sobie w niedozwolony sposób. Jednak nic nie wskórali. Sędziowie nie zauważyli zagrania lidera Argentyńczyków i nie zmienili decyzji. Maradona znalazł wytłumaczenie. Mówił, że to była „Ręka Boga”.

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Fenomenalny rajd, mijał Anglików jak tyczki!

Jednak za moment kapitan Argentyny zrobił coś fenomenalnego. Przeprowadził rajd, który zaczął na własnej połowie. Następnie minął pięciu rywali i po raz drugi pokonał Shiltona. Cała akcja była po prostu genialna w jego wykonaniu. Została nazwana „Golem stulecia”. Pokazała techniczny kunszt ze strony Maradony, który mijał Anglików niczym slalomowe tyczki. To było arcydzieło techniki, szybkości i wizji.

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Diego Maradona piłkarzem mundialu w Meksyku

Maradona zaczarował jeszcze w półfinale z Belgią (2:0), gdy strzelił dwa gole i znów błysnął niesamowitym rajdem. 29 czerwca w finale na Stadionie Azteca z RFN po raz kolejny dał popis magii. Tym razem w końcówce wypatrzył na prawej stronie Jorge Burruchagę, który trafił na 3:2 i zapewnił Argentynie drugi tytuł w historii. Po wszystkim Maradona paradował z pucharem za zdobycie mistrzostwa świata. Ale to właśnie on miał największe zasługi w tym triumfie. Został wybrany piłkarzem turnieju, który skończył z pięcioma golami i pięcioma asystami.

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Diego Maradona junior: Ojciec był piłkarzem z innej planety

Diego Maradona junior urodził się we wrześniu 1986 roku. Jest dumny z dokonań ojca w Meksyku, jak i jego osiągnięć w futbolu. Boski Diego zagrał w sumie na czterech mistrzostwach świata.

- Mój ojciec był zawodnikiem z innego poziomu, jakby z innej planety. Nie ma porównania z nikim - mówił nam niedawno Maradona junior.

Zapytaliśmy go także o to, czy będzie celebrował w jakiś sposób 40. rocznicę zdobycia przez Argentynę mistrzostwa świata, który był możliwy dzięki jego ojcu.

- Nie będę robił nic specjalnego - wyznał. - Będę w Neapolu z dziećmi. Pewnie spotkam się z przyjaciółmi. Bardzo brakuje mi ojca. Dałbym wszystko, abym mógł być z nim w tym wyjątkowym dniu - dodał syn legendarnego piłkarza.

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