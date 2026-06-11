Mundial 2026 - STADIONY. To tu rozgrywają się mecze MŚ w USA, Meksyku i Kanadzie

Mundial 2026 - stadion na mecz otwarcia i finał
Mecz otwarcia Mistrzostw Świata 2026 rozgrywa się na stadionie w Meksyku, zwanym szerzej jako Estadio Azteca. Na czas turnieju ten stadion ma pojemność 83 tysięcy miejsc dla kibiców. Rekordowa frekwencja piłkarska padła tam 7 lipca 1968 roku podczas meczu reprezentacji Meksyku z Brazylią. Wtedy na trybunach zasiadło blisko 120 tysięcy widzów. Prawdziwy rekord padł jednak 20 lutego 1993 roku podczas walki bokserskiej Julio Césara Cháveza z Gregiem Haugenem, którą na żywo oglądało 132,2 tysiąca osób.
Finał całego turnieju odbędzie się na stadionie w Nowym Jorku-New Jersey, czyli powszechnie znanym MetLife Stadium. Ten stadion w trakcie mistrzostw świata mieści dokładnie 82,5 tysiąca kibiców. Jego budowa była bardzo droga i pochłonęła 1,6 miliarda dolarów. Obiekt w mieście East Rutherford regularnie gości największe wydarzenia sportowe i to tam zorganizowany zostanie najważniejszy mecz imprezy. Właśnie na tej arenie 19 lipca 2026 roku poznamy nowego mistrza świata w piłce nożnej.
Mundial 2026 - wszystkie stadiony [LISTA]
Mecze mistrzostw świata odbywają się łącznie w trzech państwach, czyli w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i w Meksyku. Kibice mogą oglądać spotkania między innymi na tak popularnych obiektach jak Hard Rock Stadium w Miami, Mercedes-Benz Stadium w Atlancie oraz SoFi Stadium w Los Angeles. Organizatorzy udostępnili w sumie 16 stadionów, na których piłkarze grają o punkty i awans do kolejnych faz turnieju. Pełna lista wszystkich stadionów na Mundial 2026 znajduje się poniżej:
- AT&T Stadium (Dallas Stadium) w mieście Arlington (USA)
- Estadio Azteca (Mexico City Stadium) w mieście Meksyk (Meksyk)
- MetLife Stadium (New York New Jersey Stadium) w mieście East Rutherford (USA)
- Mercedes-Benz Stadium (Atlanta Stadium) w mieście Atlanta (USA)
- GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City Stadium) w mieście Kansas City (USA)
- NRG Stadium (Houston Stadium) w mieście Houston (USA)
- Levi's Stadium (San Francisco Bay Area Stadium) w mieście Santa Clara (USA)
- SoFi Stadium (Los Angeles Stadium) w mieście Inglewood (USA)
- Lumen Field (Seattle Stadium) w mieście Seattle (USA)
- Lincoln Financial Field (Philadelphia Stadium) w mieście Filadelfia (USA)
- Hard Rock Stadium (Miami Stadium) w mieście Miami (USA)
- Gillette Stadium (Boston Stadium) w mieście Foxborough (USA)
- BC Place (BC Place Vancouver) w mieście Vancouver (Kanada)
- Estadio BBVA (Estadio Monterrey) w mieście Guadalupe (Meksyk)
- Estadio Akron (Estadio Guadalajara) w mieście Zapopan (Meksyk)
- BMO Field (Toronto Stadium) w mieście Toronto (Kanada)
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