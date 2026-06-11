Mundial 2026 - STADIONY. To tu rozgrywają się mecze MŚ w USA, Meksyku i Kanadzie

Mundial 2026 - stadion na mecz otwarcia i finał

Mecz otwarcia Mistrzostw Świata 2026 rozgrywa się na stadionie w Meksyku, zwanym szerzej jako Estadio Azteca. Na czas turnieju ten stadion ma pojemność 83 tysięcy miejsc dla kibiców. Rekordowa frekwencja piłkarska padła tam 7 lipca 1968 roku podczas meczu reprezentacji Meksyku z Brazylią. Wtedy na trybunach zasiadło blisko 120 tysięcy widzów. Prawdziwy rekord padł jednak 20 lutego 1993 roku podczas walki bokserskiej Julio Césara Cháveza z Gregiem Haugenem, którą na żywo oglądało 132,2 tysiąca osób.

Finał całego turnieju odbędzie się na stadionie w Nowym Jorku-New Jersey, czyli powszechnie znanym MetLife Stadium. Ten stadion w trakcie mistrzostw świata mieści dokładnie 82,5 tysiąca kibiców. Jego budowa była bardzo droga i pochłonęła 1,6 miliarda dolarów. Obiekt w mieście East Rutherford regularnie gości największe wydarzenia sportowe i to tam zorganizowany zostanie najważniejszy mecz imprezy. Właśnie na tej arenie 19 lipca 2026 roku poznamy nowego mistrza świata w piłce nożnej.

Rozmowa z Janem Urbanem

Mundial 2026 - wszystkie stadiony [LISTA]

Mecze mistrzostw świata odbywają się łącznie w trzech państwach, czyli w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i w Meksyku. Kibice mogą oglądać spotkania między innymi na tak popularnych obiektach jak Hard Rock Stadium w Miami, Mercedes-Benz Stadium w Atlancie oraz SoFi Stadium w Los Angeles. Organizatorzy udostępnili w sumie 16 stadionów, na których piłkarze grają o punkty i awans do kolejnych faz turnieju. Pełna lista wszystkich stadionów na Mundial 2026 znajduje się poniżej:

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