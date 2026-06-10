Mundial 2026 - stadion w Seattle. Terminarz meczów, pojemność i ciekawostki

Stadion w Seattle - ogólne i najważniejsze informacje

Lumen Field to wielofunkcyjny stadion zlokalizowany w mieście Seattle. Na co dzień rozgrywają na nim mecze takie drużyny jak Seattle Seahawks z ligi futbolu amerykańskiego NFL oraz Seattle Sounders FC z ligi piłki nożnej MLS. Obiekt powstał w latach od 2000 do 2002 roku na miejscu wyburzonego wcześniej stadionu Kingdome. Pełna budowa pochłonęła 430 milionów dolarów. Podczas mistrzostw świata w 2026 roku budynek funkcjonuje pod nazwą Seattle Stadium, a jego turniejowa pojemność wynosi 69000 miejsc.

Stadion w Seattle jako pierwszy w lidze futbolu amerykańskiego otrzymał sztuczną nawierzchnię. Na czas dużych turniejów międzynarodowych na obiekcie kładzie się jednak prawdziwą trawę. Dach chroni od deszczu około 70 procent miejsc siedzących na trybunach. Sam budynek stoi na ponad 2200 palach wbitych w ziemię na głębokość kilkunastu metrów. Inżynierowie wybrali takie rozwiązanie z powodu miękkiego podłoża, ponieważ dawniej znajdowały się w tym miejscu tereny bagienne.

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Stadion w Seattle - ciekawostki i koncerty gwiazd na stadionie Lumen Field

Obiekt w Seattle słynie z bardzo głośnej publiczności. W latach 2013 i 2014 kibice pobili tam rekord Guinnessa w kategorii najgłośniejszego dopingu na otwartym stadionie. Hałas na trybunach sięgał wtedy poziomu 137,6 decybeli. Konstrukcję z częściowym zadaszeniem zaplanowano dokładnie w ten sposób, aby odbijać dźwięk z powrotem na boisko. Entuzjazm widzów potrafi być na tyle duży, że w styczniu 2011 roku podczas meczu futbolu amerykańskiego stacje pomiarowe zarejestrowały wokół areny prawdziwe drgania ziemi.

Podobne wstrząsy o sile trzęsienia ziemi o magnitudzie 2,3 zarejestrowano w lipcu 2023 roku podczas dwóch występów Taylor Swift. Artystka wywołała te drgania wspólnie ze swoimi fanami i potężnym systemem nagłośnieniowym. Poza nią na obiekcie koncertowali również Ed Sheeran oraz piosenkarz Seal. Stadion służy też do wielu innych celów, co pokazała sytuacja z kwietnia 2008 roku. Właśnie wtedy Dalajlama wygłosił na murawie przemówienie do ponad 50000 zebranych osób.

Stadion w Seattle - terminarz Mundial 2026. Lista meczów na Lumen Field

Podczas mistrzostw świata w 2026 roku stadion w Seattle gości łącznie sześć spotkań. Kibice oglądają tam zmagania drużyn w fazie grupowej oraz w fazie pucharowej turnieju. Wśród tych wydarzeń zaplanowano mecze z udziałem reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Ze względu na wymogi organizatorów, używana na co dzień sztuczna murawa jest specjalnie przykrywana naturalną trawą na czas trwania rozgrywek. Pełny plan spotkań dla tego obiektu przedstawia poniższa tabela z terminarzem: