Mundial 2026 - stadion w Kansas City. Mecze, pojemność i historia stadionu

Stadion w Kansas City - ogólne i najważniejsze informacje

Obiekt znajduje się w Kansas City w Stanach Zjednoczonych i od 1972 roku służy jako domowy stadion drużyny futbolu amerykańskiego Kansas City Chiefs. Zbudowano go za 43 miliony dolarów jako część większego kompleksu sportowego. Od marca 2021 roku nosi komercyjną nazwę GEHA Field at Arrowhead Stadium, ale oficjalna nazwa mundialowa to Kansas City Stadium. To najstarszy działający stadion w konferencji AFC, który regularnie przechodzi mniejsze lub większe modernizacje. Największa z nich miała miejsce między 2007 a 2010 rokiem i pochłonęła 375 milionów dolarów.

To właśnie na tym obiekcie rozgrywają się mecze mistrzostw świata 2026 w piłce nożnej. Na co dzień trybuny mieszczą ponad 76000 osób, co czyni go największym miejscem sportowym w stanie Missouri. Z kolei na czas piłkarskich mistrzostw świata pojemność turniejowa wynosi 73000 miejsc, zgodnie z wytycznymi FIFA. Aby dostosować murawę i trybuny do wymogów tego turnieju, zaplanowano prace remontowe o wartości około 50 milionów dolarów. Z myślą o kibicach uruchomiono również dodatkowe linie autobusów ekspresowych, które dowożą fanów prosto z centrum miasta.

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Stadion w Kansas City - ciekawostki i koncerty gwiazd na stadionie GEHA Field at Arrowhead Stadium

Kibice z Kansas City są znani na całym świecie z ogromnego hałasu, jaki potrafią stworzyć podczas meczów. We wrześniu 2014 roku obiekt trafił do Księgi Rekordów Guinnessa jako najgłośniejszy otwarty stadion na świecie. Podczas spotkania futbolu amerykańskiego przeciwko New England Patriots fani wygenerowali doping na poziomie 142,2 decybeli. Już w 1990 roku sędziowie musieli grozić drużynie gospodarzy karą, ponieważ zawodnicy przeciwnej drużyny nie słyszeli własnych komend przez wrzask tłumu.

Choć stadion kojarzy się głównie z futbolem amerykańskim, to przez wiele lat grała tam piłkarska drużyna Kansas City Wiz. W kwietniu 2024 roku rozegrano tam mecz pomiędzy Sportingiem Kansas City a Interem Miami. Ze względu na ogromne zainteresowanie występem Lionela Messiego na trybunach zasiadło 72610 widzów. Był to czwarty najlepszy wynik frekwencji w całej historii ligi MLS.

Obiekt regularnie służy również jako arena dla wielkich wydarzeń muzycznych. We wrześniu 2018 roku oraz dwukrotnie w lipcu 2023 roku swoje koncerty zagrała tam Taylor Swift w ramach światowych tras. Z kolei w październiku 2023 roku na tym samym stadionie wystąpiła Beyoncé, kończąc tam trasę Renaissance World Tour. Na koniec tego koncertu piosenkarka zaprezentowała fanom zwiastun swojego nowego filmu kinowego.

Stadion w Kansas City - terminarz Mundial 2026. Lista meczów na GEHA Field at Arrowhead Stadium

Podczas mistrzostw świata w piłce nożnej 2026 kibice mogą obejrzeć na tym obiekcie sześć spotkań. Cztery z nich rozgrywają się w ramach fazy grupowej, w której na murawę wychodzą między innymi reprezentacje Holandii, Argentyny i Austrii. Następnie na stadionie zaplanowano dwa mecze fazy pucharowej. Najpierw 4 lipca odbędzie się tam pojedynek w ramach 1/16 finału, a ponad tydzień później zostanie rozegrany jeden z meczów ćwierćfinałowych. Pełną listę spotkań rozgrywanych na tym obiekcie przedstawia poniższe zestawienie: