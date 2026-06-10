Mundial 2026 - stadion w Los Angeles. Mecze, pojemność i ciekawostki o arenie

Stadion w Los Angeles - ogólne i najważniejsze informacje

Budowa tego obiektu w Inglewood trwała około 4 lat i zakończyła się w 2020 roku. Koszt inwestycji wyniósł ponad 5 miliardów dolarów, przez co jest to najdroższy stadion na świecie. Na co dzień obiekt nosi nazwę SoFi Stadium i grają na nim dwie drużyny futbolu amerykańskiego, czyli Los Angeles Rams oraz Los Angeles Chargers. Na czas mistrzostw świata oficjalna nazwa została zmieniona na Los Angeles Stadium. Pojemność stadionu na mecze piłkarskie podczas turnieju wynosi dokładnie 70000 miejsc.

Obiekt posiada półprzezroczysty dach, w którym zamontowano 27000 diod LED, wyświetlających obrazy widoczne dla pasażerów samolotów lądujących na pobliskim lotnisku. Pod dachem zawieszono też dwustronny ekran o wadze około 1000 ton, który wyświetla obraz w najwyższej jakości. Na płycie głównej znajduje się sztuczna murawa, co wynika z bardzo częstego użytkowania obiektu przez dwie różne drużyny. Warto dodać, że w 2022 roku rozegrano tu finał Super Bowl. W 2028 roku obiekt będzie też główną areną letnich igrzysk olimpijskich.

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Stadion w Los Angeles - ciekawostki, kontrowersje i koncerty

Mimo że stadion posiada ogromny dach, jego boki pozostają otwarte. Z tego powodu zdarzają się rzadkie przerwy w grze wywołane wyładowaniami atmosferycznymi w okolicy. Ciekawą kwestią jest też sam wymiar boiska, które w standardowej konfiguracji jest zbyt wąskie na mecze piłki nożnej. Z tego powodu przed Mundialem 2026 trzeba było zdemontować część dolnych trybun, aby poszerzyć pole gry do oficjalnych wymiarów.

Obiekt przyciąga nie tylko fanów sportu, ale też miłośników rozrywki. W 2023 roku odbyła się tutaj wielka gala wrestlingu WrestleMania 39, która wygenerowała rekordowe zyski z biletów. Z kolei największą liczbę osób na pojedynczym wydarzeniu zgromadził koncert, na który weszło ponad 81000 widzów. Ten absolutny rekord frekwencji na tym obiekcie ustanowił we wrześniu 2023 roku wokalista Ed Sheeran.

Stadion jest popularnym miejscem występów największych gwiazd muzyki z całego świata. Od momentu otwarcia zorganizowano tam dziesiątki koncertów, a wiele artystów wyprzedaje bilety na kilka wieczorów z rzędu. Na scenie w Los Angeles wystąpili między innymi:

Taylor Swift

Beyoncé

The Rolling Stones

Paul McCartney

Ed Sheeran

The Weeknd

Metallica

Red Hot Chili Peppers

Kendrick Lamar

BTS

i wielu innych

Stadion w Los Angeles - terminarz Mundial 2026. Lista meczów na SoFi Stadium

To na tym stadionie rozgrywają się mecze mistrzostw świata 2026 i obiekt ten ugości łącznie osiem spotkań. Kibice zobaczą tu pięć meczów fazy grupowej, w tym aż dwa występy reprezentacji Stanów Zjednoczonych. W dalszej fazie turnieju zaplanowano tu dwa starcia w ramach 1/16 finału. Ostatnim piłkarskim wydarzeniem na tym obiekcie będzie jeden z meczów ćwierćfinałowych. Pełne zestawienie drużyn i dat znajdziesz w poniższej tabeli z terminarzem: