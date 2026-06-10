Mundial 2026 - stadion w Miami. Mecze turnieju, ciekawostki i fakty w liczbach

Stadion w Miami - ogólne i najważniejsze informacje

Stadion w Miami został otwarty 16 sierpnia 1987 roku. Na co dzień obiekt jest domem dla drużyny Miami Dolphins grającej w lidze NFL oraz akademickiego zespołu Miami Hurricanes. Przez lata budowla wielokrotnie zmieniała swoją nazwę, ale od 2016 roku funkcjonuje jako Hard Rock Stadium. Z kolei na czas mistrzostw świata w 2026 roku obiekt nosi oficjalną nazwę Miami Stadium. Trybuny przeszły gruntowną renowację i obecnie turniejowa pojemność stadionu według wytycznych FIFA wynosi 65000 miejsc.

Koszt budowy tego wielofunkcyjnego obiektu wyniósł początkowo 115 milionów dolarów. W swojej historii stadion gościł aż sześć finałów Super Bowl, a także mecze baseballa i finał piłkarskiego turnieju Copa America w 2024 roku. Co ciekawe od 2022 roku teren wokół stadionu służy jako tymczasowy tor wyścigowy dla kierowców Formuły 1 podczas Grand Prix Miami. Aby chronić kibiców przed słońcem i deszczem, nad trybunami dobudowano specjalne otwarte zadaszenie. Sam plac gry pozostaje jednak całkowicie odsłonięty.

Rozmowa z Janem Urbanem

Stadion w Miami - ciekawostki, kontrowersje i koncerty

Pierwotnie obiekt nosił nazwę Joe Robbie Stadium i zapisał się w historii jako pierwszy wielofunkcyjny stadion w Stanach Zjednoczonych w całości sfinansowany z pieniędzy prywatnych. Właściciele drużyny Miami Dolphins posiadają nawet własną farmę darni na Florydzie, co jest ewenementem na skalę kraju. Posiadłość ma obszar pozwalający na jednoczesne wyhodowanie trawy dla 20 pełnowymiarowych boisk. Dzięki temu organizatorzy mogą regularnie wymieniać murawę na stadionie i dbać o jej jakość.

W przeszłości obiekt musiał łączyć potrzeby różnych dyscyplin sportowych, co rodziło pewne problemy. W latach 1993 do 2011 na stadionie swoje mecze rozgrywała drużyna baseballowa Florida Marlins. Obiekt był wtedy mocno krytykowany za bardzo złe kąty widzenia dla kibiców baseballu. Dodatkowo ciągłe zmiany konfiguracji boiska sprawiały, że warunki murawy były oceniane jako fatalne.

Poza wydarzeniami sportowymi stadion w Miami regularnie zamienia się w ogromną scenę muzyczną. W 2012 roku odbyła się tu gala wrestlingu WrestleMania, która wygenerowała ponad 100 milionów dolarów przychodu dla miasta i przyciągnęła na trybuny ponad 78000 widzów. Przez dekady na obiekcie wystąpiły największe legendy muzyki. Na liście dziesięciu najpopularniejszych gwiazd koncertujących na tym stadionie znajdują się:

The Rolling Stones

U2

Paul McCartney

Taylor Swift

Madonna

Beyoncé

Pink Floyd

Metallica

Coldplay

Guns N' Roses

i wielu innych

Stadion w Miami - terminarz Mundial 2026. Lista meczów na Hard Rock Stadium

To na tym stadionie rozgrywają się mecze mistrzostw świata 2026 w piłce nożnej. Obiekt w Miami ugości łącznie siedem spotkań tego turnieju. Kibice zobaczą tu cztery mecze fazy grupowej, a także trzy spotkania fazy pucharowej. Wśród nich zaplanowano między innymi bardzo ważne starcie o trzecie miejsce w całym turnieju. Pełny harmonogram gier na tym obiekcie przedstawia poniższa tabela: