Mundial 2026 - stadion w Atlancie. Terminarz meczów, pojemność i ciekawostki

Stadion w Atlancie - ogólne i najważniejsze informacje

Ten wielofunkcyjny obiekt wybudowano w 2017 roku jako zastępstwo dla dawnego stadionu Georgia Dome. Na co dzień jego oficjalna nazwa to Mercedes-Benz Stadium, ale ze względu na zasady podczas mistrzostw świata w piłce nożnej 2026 używana jest nazwa Atlanta Stadium. Od początku istnienia grają tam na stałe zawodnicy z klubu futbolu amerykańskiego Atlanta Falcons oraz piłkarze z drużyny Atlanta United FC. Całkowity koszt budowy areny wyliczono na 1,6 miliarda dolarów. Co ważne dla kibiców, docelowa pojemność stadionu na Mundial 2026 wynosi dokładnie 75000 miejsc.

Stadion wielokrotnie gościł bardzo ważne wydarzenia sportowe, w tym finał Super Bowl w 2019 roku. Zadaszenie areny to nowoczesny, rozsuwany dach z ośmiu części, a jego kształt nawiązuje do rzymskiego Panteonu. Wewnątrz pod dachem zawieszono potężny telebim w kształcie pierścienia, który ma 18 metrów wysokości i 335 metrów w obwodzie. Z kolei przed głównym wejściem na stadion w Atlancie ustawiono stalową rzeźbę sokoła o rozpiętości skrzydeł wynoszącej 21 metrów. Ponadto od 2019 roku obiekt działa całkowicie bezgotówkowo, więc za jedzenie i picie płaci się wyłącznie kartą lub telefonem.

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Stadion w Atlancie - ciekawostki, kontrowersje i koncerty

Budowa tak ogromnego stadionu wywołała w mieście sporo dyskusji i problemów. Zanim na dobre ruszyły prace ziemne, pod inwestycję wyburzono dwa historyczne kościoły. Później głośno komentowano nowy most dla pieszych wybudowany obok areny za 33 miliony dolarów. Ludzie narzekali na bardzo wysokie koszty budowy kładki oraz na to, że stromy podjazd mocno utrudnia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

W 2021 roku amerykański raper Kanye West postanowił na dwa tygodnie zamieszkać w jednym z pomieszczeń na stadionie. Stworzył tam sobie warunki do pracy nad swoim nowym albumem muzycznym, za co płacił milion dolarów dziennie. Innym bardzo ciekawym akcentem na obiekcie w Atlancie jest dźwięk głośnej syreny pociągu. Odtwarza się go po każdym zdobytym punkcie przez lokalne zespoły, co wprost nawiązuje do dawnej i bogatej kolejowej historii tego miasta.

Stadion pełni też funkcję wielkiej sceny muzycznej, na której regularnie występują największe gwiazdy. Swoje trasy koncertowe planują tam twórcy popu, rocka czy muzyki country, gromadząc na trybunach dziesiątki tysięcy ludzi. Do tej pory na arenie w Atlancie zagrało wielu bardzo znanych wykonawców:

Taylor Swift

Beyoncé

Jay-Z

The Rolling Stones

Metallica

Coldplay

Ed Sheeran

Elton John

The Weeknd

AC/DC

i wielu innych

Stadion w Atlancie - terminarz Mundial 2026. Lista meczów na Mercedes-Benz Stadium

Na czas mistrzostw świata arena przechodzi odpowiednie zmiany, na przykład układa się tam naturalną trawę zamiast sztucznej murawy. Kibice z całego świata oglądają na tym stadionie łącznie osiem spotkań w ramach turnieju. Odbywa się tu pięć meczów fazy grupowej, w których grają reprezentacje Hiszpanii, Czech, Maroka oraz inne drużyny z całego świata. Dodatkowo obiekt gości uczestników fazy pucharowej, w tym jedno starcie 1/16 finału, mecz 1/8 finału oraz jeden pojedynek półfinałowy. Dokładny podział spotkań, daty rozgrywek i zestawienie grających drużyn przedstawia poniższy terminarz: