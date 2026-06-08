Mundial 2026 - stadion w Mexico City. Mecze, pojemność i najważniejsze informacje

Stadion w Mexico City - ogólne i najważniejsze informacje

Budowa obiektu rozpoczęła się w 1961 roku, a za jego projekt odpowiadali architekci Pedro Ramírez Vázquez oraz Rafael Mijares Alcérreca. Oficjalne otwarcie miało miejsce 29 maja 1966 roku, a cała inwestycja pochłonęła 260 milionów meksykańskich pesos. Obecnie właścicielem areny jest meksykański konglomerat multimedialny Televisa. Oryginalna nazwa to Estadio Azteca, co stanowi hołd dla azteckiego dziedzictwa stolicy kraju. Zgodnie z wytycznymi federacji piłkarskiej oficjalna nazwa na czas trwania turnieju to Mexico City Stadium.

Z obiektem wiąże się też nazwa Estadio Banorte, ponieważ w marcu 2025 roku prawa do nazwy kupił lokalny bank w celu sfinansowania modernizacji przed mistrzostwami. Kibice często używają również przydomku Kolos z Santa Úrsula, co nawiązuje do gigantycznej konstrukcji oraz pobliskiej dzielnicy. Jeśli chodzi o to, ile kibiców może wejść na trybuny podczas nadchodzących meczów, pojemność stadionu na Mundial 2026 wynosi 83000 miejsc. Na co dzień stadion jest dobrze skomunikowany z resztą miasta za pomocą stacji lekkiej kolei. Bilety na codzienne wydarzenia można kupić w kasach przed obiektem aż do momentu rozpoczęcia danego spotkania.

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Stadion w Mexico City - ciekawostki i koncerty gwiazd na stadionie Estadio Azteca

To tutaj odbyły się historyczne finały w 1970 oraz w 1986 roku. W trakcie turnieju w 1986 roku Diego Maradona strzelił słynnego gola ręką w meczu z Anglią. Na tym obiekcie Pelé i Maradona po raz ostatni w swoich karierach wznosili puchar świata. Warto dodać, że w 1968 roku padł tam rekord frekwencji wynoszący 119853 widzów na meczu piłkarskim. Jeszcze więcej osób, bo aż 132247 widzów, obejrzało z trybun walkę bokserską Julio Césara Cháveza w 1993 roku.

Obiekt gościł nie tylko piłkarzy, ale też letnie igrzyska olimpijskie w 1968 roku oraz mistrzostwa świata kobiet w 1971 roku. W połowie sierpnia 1994 roku ustanowiono tam rekord frekwencji na meczu ligi NFL, kiedy spotkanie drużyn z Houston i Dallas oglądało ponad 112000 fanów. W październiku 2005 roku odbył się tam pierwszy w historii mecz sezonu regularnego amerykańskiej ligi rozegrany poza granicami Stanów Zjednoczonych. Z kolei pod koniec 2014 roku zorganizowano tam uroczystości pogrzebowe meksykańskiego komika Roberto Gomeza Bolañosa, w których uczestniczyło 40000 osób.

Arena jest również niezwykle popularnym miejscem występów muzycznych największych światowych sław. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat odbyły się tam dziesiątki dużych koncertów, które przyciągały tłumy mieszkańców i turystów. Poniżej znajduje się lista największych artystów i zespołów muzycznych, którzy wystąpili na murawie tego meksykańskiego obiektu:

Michael Jackson

Elton John

Paul McCartney

U2

Shakira

Gloria Estefan

Bad Bunny

Luis Miguel

Karol G

Marilyn Manson

i wielu innych

Stadion w Mexico City - terminarz Mundial 2026. Lista meczów na Estadio Azteca

Obiekt ten odgrywa kluczową rolę podczas całego turnieju, ponieważ to właśnie tutaj zaplanowano oficjalny mecz otwarcia mistrzostw. W ramach fazy grupowej odbędą się trzy spotkania z udziałem reprezentacji Meksyku, Republiki Południowej Afryki, Uzbekistanu, Kolumbii oraz Czech. Następnie rywalizacja przeniesie się w decydującą fazę pucharową. Kibice zgromadzeni na trybunach zobaczą jeden mecz w ramach 1/16 finału oraz jedno starcie na etapie 1/8 finału. Dokładne daty, godziny oraz zestawienia drużyn znajdują się w poniższym zestawieniu: