Mundial 2026 - stadion w Monterrey. Terminarz meczów, pojemność i ciekawostki

Stadion w Monterrey - ogólne i najważniejsze informacje

Budowa stadionu w mieście Guadalupe w Meksyku trwała od 2011 do 2015 roku. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 200 milionów dolarów, dzięki czemu w momencie otwarcia był to najdroższy stadion w całym Meksyku. Oficjalne otwarcie miało miejsce 2 sierpnia 2015 roku podczas meczu, w którym lokalny klub Monterrey pokonał Benficę 3 do 0. Oficjalna nazwa mundialowa obiektu to Estadio Monterrey, ale potocznie i komercyjnie obiekt jest znany jako Estadio BBVA. Od 2015 do 2019 roku nazwa brzmiała Estadio BBVA Bancomer od meksykańskiego oddziału hiszpańskiego banku.

Od początku istnienia obiekt służy jako domowy stadion dla klubu piłkarskiego C.F. Monterrey. Zbudowano go po to, aby zastąpił wysłużony już stary stadion Estadio Tecnológico. Pojemność turniejowa na mundial 2026 wynosi dokładnie 53500 miejsc, choć sam obiekt mieści minimalnie więcej widzów podczas codziennych rozgrywek ligowych. Płyta boiska jest wyposażona w specjalną nawierzchnię GrassMaster, a wymiary stadionu to 277 metrów długości i 232 metry szerokości. Wysokość jego północnej strony sięga z kolei 46 metrów.

Oskar PIETUSZEWSKI Zdaje Mature short

Stadion w Monterrey - ciekawostki i koncerty gwiazd na stadionie Estadio BBVA

Stadion dorobił się przydomka „El Gigante de Acero”, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „Stalowy Gigant”. Za jego projekt odpowiadały firmy architektoniczne Populous i VFO. Konstrukcja trybun charakteryzuje się dużym nachyleniem wynoszącym 34 stopnie oraz minimalną odległością od murawy, na jaką tylko pozwalają przepisy FIFA. Z północno-zachodniej części trybun kibice mają dodatkowo bardzo dobry widok na pobliską górę Cerro de la Silla.

Jest to pierwszy stadion piłkarski w Ameryce Północnej, który otrzymał srebrny certyfikat LEED za tak zwane zrównoważone budownictwo i projektowanie. Ponad jedna trzecia całkowitej powierzchni terenu stadionu to obszary zielone, co znacznie przewyższa lokalne normy i przepisy. Te zielone przestrzenie służą między innymi do naturalnego filtrowania wody deszczowej. Dodatkowo północną granicę przy rzece wyznacza zalesiony szlak, który bezpośrednio łączy stadion z pobliskim parkiem ekologicznym.

Poza meczami piłkarskimi na stadionie Estadio BBVA odbywają się także wielkie wydarzenia muzyczne. W grudniu 2022 roku znany artysta Bad Bunny wygenerował tam ponad 17 milionów dolarów przychodu zaledwie podczas jednego koncertu. Justin Bieber był z kolei jednym z pierwszych wielkich muzyków, którzy zaśpiewali dla meksykańskiej publiczności na tym obiekcie w lutym 2017 roku. Lista największych gwiazd muzyki, które wystąpiły na stadionie, przedstawia się następująco:

Justin Bieber

Coldplay

Bad Bunny

The Weeknd

Paul McCartney

Shakira

Karol G

Stadion w Monterrey - terminarz Mundial 2026. Lista meczów na Estadio BBVA

Estadio Monterrey to jeden z trzech meksykańskich stadionów wyznaczonych do organizacji mistrzostw świata 2026. Zaplanowano tam rozegranie łącznie czterech spotkań tego turnieju. Trzy z nich to mecze w ramach fazy grupowej, a stawkę uzupełnia jedno spotkanie w rundzie 1/16 finału. Jest to jedyny z trzech meksykańskich obiektów, na którym narodowa reprezentacja Meksyku nie rozegra żadnego ze swoich meczów w fazie grupowej. Poniżej znajduje się szczegółowy terminarz spotkań rozgrywanych na tym obiekcie: