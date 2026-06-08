Mundial 2026 - stadion w Houston. Mecze turnieju, ciekawostki i fakty w liczbach

Stadion w Houston - ogólne i najważniejsze informacje

Obiekt oddano do użytku w 2002 roku jako pierwszy stadion w lidze futbolu amerykańskiego z rozsuwanym dachem. Budowa pochłonęła 352 miliony dolarów. Na co dzień jest to domowa arena dla drużyny Houston Texans, ale regularnie odbywają się tam również zawody rodeo oraz mecze reprezentacji USA i Meksyku w piłce nożnej. Zazwyczaj na trybunach mieści się nieco ponad 72 tysiące widzów, jednak pojemność turniejowa na Mundial 2026 wynosi dokładnie 72000 miejsc. Zgodnie z wytycznymi FIFA na czas mistrzostw obiekt nosi neutralną nazwę Houston Stadium, chociaż jego codzienna nazwa to NRG Stadium.

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Stadion w Houston - ciekawostki i koncerty gwiazd na stadionie NRG Stadium

Konstrukcja stadionu opiera się na dużej ilości szkła oraz specjalnym dachu z tkaniny. Taki projekt sprawia, że w nocy budynek wygląda, jakby świecił od środka. Sam rozsuwany dach składa się z dwóch paneli, które poruszają się z prędkością do 11 metrów na minutę. Pełne otwarcie lub zamknięcie zadaszenia zajmuje zaledwie 7 minut. Z kolei w 2008 roku obiekt mocno ucierpiał przez huragan Ike, co wymusiło przełożenie domowych spotkań lokalnej drużyny.

Początkowo na płycie boiska używano naturalnej trawy układanej w specjalnych paletach. Taki system nie sprawdził się w praktyce i wywołał liczne skargi na zły stan nawierzchni. Z tego powodu w 2015 roku zdecydowano się na montaż sztucznej murawy. Obecnie na stadionie leży nowoczesny system, który zgodnie z umową jest wymieniany i odnawiany każdego roku.

Obiekt przyciąga nie tylko fanów sportu, ale również miłośników muzyki na żywo. Posiada on wielofunkcyjną przestrzeń o powierzchni blisko 11600 metrów kwadratowych, która idealnie nadaje się na duże wydarzenia. Występują tam artyści z absolutnego topu, a w 2023 roku stadion tymczasowo zmienił nawet nazwę na cześć jednej z piosenkarek. Na tej ogromnej scenie swoje koncerty zagrali tacy wykonawcy jak:

Taylor Swift

Beyoncé

Metallica

Cody Johnson

Stadion w Houston - terminarz Mundial 2026. Lista meczów na NRG Stadium

To na tym stadionie rozgrywają się mecze mistrzostw świata 2026, które przyciągają fanów z całego globu. Podczas turnieju kibice mają okazję zobaczyć w akcji wiele znanych reprezentacji narodowych. Obiekt w Houston gości łącznie siedem spotkań w ramach tej imprezy. Pięć z nich to mecze w fazie grupowej, w których rywalizują drużyny z niemal wszystkich kontynentów. Z kolei dwa ostatnie starcia to niezwykle ważne pojedynki w fazie pucharowej. Poniżej znajduje się pełny terminarz spotkań na tym obiekcie: