Mundial 2026 - stadion w Guadalajarze. Mecze, pojemność i historia stadionu

Stadion w Guadalajarze - ogólne i najważniejsze informacje

Budowa stadionu rozpoczęła się w lutym 2004 roku i napotkała po drodze problemy finansowe. Ostatecznie obiekt otwarto 30 lipca 2010 roku, a całkowity koszt prac wyniósł 200 milionów dolarów. Na co dzień gospodarzem tego miejsca jest meksykański klub piłkarski C.D. Guadalajara. Stadion znajduje się w miejscowości Zapopan pod Guadalajarą. Obecnie na mocy umowy sponsorskiej obiekt nosi nazwę Estadio Akron, ale na czas mistrzostw świata oficjalnie funkcjonuje jako Estadio Guadalajara.

Budowla ma za sobą organizację dużych wydarzeń, takich jak finał Copa Libertadores w 2010 roku oraz ceremonie otwarcia i zamknięcia Igrzysk Panamerykańskich w 2011 roku. Standardowo pojemność stadionu wynosi 49 813 miejsc. Trzeba jednak pamiętać o wymogach organizatorów przy okazji najważniejszych turniejów. Według oficjalnych danych FIFA pojemność na Mundial 2026 w przypadku tego obiektu to dokładnie 48 000 miejsc. Projektantami tej meksykańskiej areny byli Jean Marie Massaud i Daniel Pouzet we współpracy z pracownią Populous.

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Stadion w Guadalajarze - ciekawostki, kontrowersje i koncerty

Mecz otwarcia rozegrano 30 lipca 2010 roku, a lokalna drużyna zmierzyła się wtedy z angielskim Manchesterem United. Pierwszą bramkę w historii tego obiektu zdobył znany meksykański napastnik Javier Hernandez, na którego kibice mówili Chicharito. Zanim stadion zyskał obecną nazwę w grudniu 2017 roku, funkcjonował pod kilkoma innymi szyldami. Okoliczni mieszkańcy znali go wcześniej jako Estadio Omnilife oraz Estadio Chivas.

Początkowo na płycie boiska położono sztuczną murawę, co szybko wywołało duże niezadowolenie wśród piłkarzy. Nawierzchnia ta budziła ogromne kontrowersje i sprowadziła na władze klubu falę krytyki. Ostatecznie zarządcy stadionu ugięli się pod presją sportowego środowiska. W maju 2012 roku podjęto decyzję o całkowitej wymianie sztucznej trawy na w pełni naturalną murawę.

Poza meczami piłkarskimi meksykańska arena okazjonalnie gości również gwiazdy muzyki ze światowej czołówki. Na stadionie wystąpił między innymi The Weeknd, który zagrał dla lokalnej publiczności w październiku 2023 roku. Z kolei w marcu 2025 roku zaplanowano tam aż dwa koncerty kolumbijskiej piosenkarki Shakiry. Obiekt ze względu na swoją wielkość stanowi częsty wybór dla organizatorów dużych tras koncertowych w tej części Meksyku.

Stadion w Guadalajarze - terminarz Mundial 2026. Lista meczów na Estadio Akron

Meksykańska arena ma pełne ręce roboty podczas najważniejszego piłkarskiego turnieju na świecie. Harmonogram gier zakłada rozegranie tam czterech spotkań w ramach fazy grupowej mistrzostw świata. Na murawie pojawią się między innymi zawodnicy reprezentacji Meksyku, dla których będzie to wyjątkowy mecz przed własną publicznością. Kibice na trybunach będą mogli zobaczyć w akcji również takie drużyny jak Hiszpania, Urugwaj czy Korea Południowa. Pełne zestawienie drużyn wraz z datami i godzinami spotkań przedstawia poniższa tabela z terminarzem: