Mundial 2026 - stadion w Bostonie. Mecze, pojemność i najważniejsze informacje

Stadion w Bostonie - ogólne i najważniejsze informacje

Stadion znajduje się w miejscowości Foxborough w USA i od 2002 roku jest domem dla drużyny futbolu amerykańskiego New England Patriots oraz piłkarskiej ekipy New England Revolution. Jego budowa trwała około 2 lat i pochłonęła 325 milionów dolarów, co w całości sfinansował biznesmen Robert Kraft z prywatnych środków. Choć na co dzień obiekt nosi nazwę Gillette Stadium, ze względu na przepisy sponsorów podczas mistrzostw świata w 2026 roku funkcjonuje jako Boston Stadium. Zwykła pojemność areny wynosi nieco ponad 64 000 miejsc, ale turniejowa pojemność stadionu na mundial to dokładnie 65 000 krzesełek. Zastąpił on stary Foxboro Stadium i od początku swojego istnienia tętni życiem niemal każdego dnia.

Jan Urban o Lewandowskim

Stadion w Bostonie - ciekawostki i koncerty gwiazd na stadionie Gillette Stadium

Wygląd stadionu od początku miał przyciągać wzrok, dlatego jego wejście przypomina park rozrywki. Obiekt wyróżnia się ogromną latarnią morską oraz mostem, który wzorowano na prawdziwym bostońskim moście Longfellow Bridge. W 2023 roku stadion przeszedł ogromny remont za 225 milionów dolarów. Zamontowano wtedy największy zewnętrzny telebim w całych Stanach Zjednoczonych i odświeżono wspomnianą latarnię, dodając na niej taras widokowy.

Ciekawie wygląda historia samej murawy na tym obiekcie. Pod koniec 2006 roku ogromna ulewa całkowicie zniszczyła naturalną trawę, co zmusiło władze do szybkiego działania. Władze ligi futbolowej wyjątkowo zgodziły się na zmianę nawierzchni w samym środku sezonu. Prace trwały bez przerwy przez 2 tygodnie na trzy zmiany, aż na boisku pojawiła się sztuczna trawa.

Na stadionie organizowane są ogromne imprezy rozrywkowe, a rekord frekwencji padł 1 lipca 2023 roku, kiedy to na trybunach bawiło się 71 723 widzów. Obiekt przyciąga największe nazwiska światowej muzyki, a kalendarz wydarzeń zawsze jest szczelnie wypełniony. Na przestrzeni lat na tym amerykańskim stadionie zagrały największe legendy muzyki. Poniżej znajduje się lista najpopularniejszych artystów, którzy tam wystąpili:

The Rolling Stones

Bruce Springsteen

Metallica

Taylor Swift

Beyoncé

U2

Elton John

Coldplay

Ed Sheeran

AC/DC

i wielu innych

Stadion w Bostonie - terminarz Mundial 2026. Lista meczów na Gillette Stadium

To właśnie na tym stadionie rozgrywają się mecze mistrzostw świata 2026, które przyciągają kibiców z całego globu. Obiekt w Bostonie gości łącznie siedem spotkań podczas całego turnieju. Kibice mogą obejrzeć tam pięć meczów w ramach fazy grupowej, gdzie rywalizują drużyny z różnych kontynentów. Po zakończeniu zmagań w grupach arena staje się miejscem jednego spotkania 1/16 finału oraz jednego niezwykle ważnego ćwierćfinału. Dokładny rozkład gier na tym obiekcie przedstawia poniższa tabela: