Mundial 2026 - stadion w Nowym Jorku i New Jersey. Mecze, pojemność i ciekawostki o arenie

Stadion w Nowym Jorku i New Jersey - ogólne i najważniejsze informacje

Obiekt znany na co dzień jako MetLife Stadium został otwarty w 2010 roku w mieście East Rutherford, zaledwie 8 kilometrów od Nowego Jorku. Budowa pochłonęła około 1,6 miliarda dolarów, przez co w tamtym czasie był to najdroższy obiekt sportowy w Stanach Zjednoczonych. Podczas mistrzostw świata w 2026 roku używana jest jego oficjalna nazwa, czyli New York New Jersey Stadium. To ogromna arena bez dachu, na której na co dzień swoje mecze rozgrywają dwie drużyny futbolu amerykańskiego, czyli New York Giants oraz New York Jets. Zastąpił on ich poprzedni obiekt o nazwie Giants Stadium.

Zgodnie z wytycznymi FIFA, pojemność turniejowa stadionu wynosi 82 500 miejsc, co czyni go największym obiektem w lidze NFL i całej nowojorskiej aglomeracji. Fasada stadionu posiada specjalny system żaluzji i oświetlenia, który zmienia kolor w zależności od tego, kto gra. Świeci na niebiesko podczas spotkań Giants i na zielono, gdy grają Jets. Aby dostosować boisko do wymogów piłkarskiej centrali na czas mundialu, w latach 2024 i 2025 przeprowadzono modernizację dolnych trybun. To właśnie tutaj zaplanowano najważniejszy moment całego turnieju, czyli wielki finał.

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Stadion w Nowym Jorku i New Jersey - ciekawostki, kontrowersje i koncerty

Absolutny rekord frekwencji na tym obiekcie nie padł podczas meczu sportowego, ale na wydarzeniu religijnym. 1 sierpnia 2012 roku zgromadziło się tam 93 000 osób podczas obchodów Siyum HaShas. W tym samym roku zainstalowano na obiekcie tak zwany Pierścień Solarny, czyli 1350 paneli słonecznych, które zasilają prądem stadion oraz jego oświetlenie.

Zanim obiekt zyskał nazwę MetLife Stadium, w 2008 roku prowadzono rozmowy z firmą Allianz w sprawie praw do nazwy. Negocjacje zakończyły się jednak fiaskiem po protestach społeczności żydowskiej i Ligi Przeciw Zniesławieniu. Ostatecznie w 2011 roku podpisano umowę na 25 lat z firmą ubezpieczeniową MetLife.

Budowla powstała w dużej mierze z materiałów z odzysku, co doceniła amerykańska Agencja Ochrony Środowiska. Do jej stworzenia wykorzystano 40 000 ton stali pochodzącej z recyklingu, z czego połowa pochodziła ze zburzonego Giants Stadium. Nawet siedzenia dla kibiców zrobiono z przetworzonego plastiku, a w punktach gastronomicznych wprowadzono kompostowalne naczynia.

Obiekt to także wielka scena muzyczna, na której regularnie występują najpopularniejsi muzycy z całego świata. Swoje trasy koncertowe organizowały tu największe gwiazdy popu, rapu oraz legendy rocka. Wśród artystów i zespołów, którzy wystąpili na stadionie MetLife Stadium, znaleźli się między innymi:

The Rolling Stones

Paul McCartney

AC/DC

U2

Bruce Springsteen and the E Street Band

Taylor Swift

Beyoncé & Jay-Z

Eminem & Rihanna

Lady Gaga

Metallica

i wielu innych

Stadion w Nowym Jorku i New Jersey - terminarz Mundial 2026. Lista meczów na MetLife Stadium

Na tym obiekcie zaplanowano łącznie osiem spotkań w ramach mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Rozgrywki rozpoczną się tu 14 czerwca 2026 roku od meczu fazy grupowej pomiędzy Brazylią a Marokiem. W kolejnych dniach na murawę wybiegną również reprezentacje Francji, Niemiec czy Anglii. Po zakończeniu rywalizacji w grupach arena ugości uczestników fazy pucharowej, w tym mecze 1/16 oraz 1/8 finału. Najważniejszym momentem będzie jednak 19 lipca 2026 roku, kiedy to właśnie na tej murawie odbędzie się wielki finał całego turnieju. Pełne zestawienie spotkań zaplanowanych na tym obiekcie prezentuje poniższa tabela: