Mundial 2026 - stadion w San Francisco Bay Area. Mecze, pojemność i najważniejsze informacje

Stadion w San Francisco - ogólne i najważniejsze informacje

Na czas trwania mundialu obiekt nosi oficjalną nazwę San Francisco Bay Area Stadium, ale na co dzień funkcjonuje jako Levi's Stadium. Nazwa ta pochodzi od znanej firmy odzieżowej, która w 2013 roku zapłaciła ponad 220 milionów dolarów za prawa do niej na okres 20 lat. Budowa stadionu rozpoczęła się w kwietniu 2012 roku, a jego oficjalne otwarcie miało miejsce 17 lipca 2014 roku. Zazwyczaj obiekt oferuje 68 500 miejsc, jednak pojemność stadionu na mistrzostwa świata wynosi 71 000 miejsc. Oprócz meczów futbolu amerykańskiego organizowano tu między innymi wielki finał Super Bowl w 2016 roku oraz duże zawody wrestlingu.

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Stadion w San Francisco - ciekawostki, kontrowersje i koncerty

Obiekt w Santa Clara jest pierwszym nowym stadionem ligi w Stanach Zjednoczonych, który otrzymał złoty certyfikat ekologiczny. Ciekawostką jest to, że na dachu budynku założono prawdziwą farmę ekologiczną o nazwie Faithful Farm. Uprawia się tam warzywa i zioła. Zbiory z tej dachowej plantacji trafiają bezpośrednio do kuchni i są wykorzystywane do przygotowywania posiłków dla kibiców obecnych na trybunach. W 2021 roku stadion posłużył także jako duży punkt szczepień dla lokalnej społeczności.

Stadion od początku zmaga się z problemem braku zadaszenia nad wschodnią trybuną, co w słoneczne dni naraża widzów na bardzo wysokie temperatury. Niestety władze obiektu nie mogą dobudować dachu ze względu na bliskie sąsiedztwo lotniska w San Jose i surowe przepisy lotnicze. Sama lokalizacja sprawiała też problemy pilotom, którzy w 2016 roku zgłaszali, że światła stadionu oślepiają ich podczas lądowania. W pierwszych latach funkcjonowania krytykowano także murawę, która w 2015 roku dosłownie zapadała się pod butami zawodników podczas meczów.

Poza wydarzeniami sportowymi stadion to także miejsce występów największych gwiazd muzyki. Od momentu otwarcia na murawie zorganizowano dziesiątki koncertów, które przyciągały tłumy fanów z całej Kalifornii. Na tej arenie zaśpiewali między innymi:

Taylor Swift

Beyoncé

Coldplay

The Rolling Stones

Ed Sheeran

Elton John

U2

Metallica

Red Hot Chili Peppers

The Weeknd

i wielu innych

Stadion w San Francisco - terminarz Mundial 2026. Lista meczów na Levi's Stadium

To właśnie na tym stadionie rozgrywają się mecze mistrzostw świata 2026, co przyciąga do Kalifornii tysiące kibiców z całego globu. W ramach tego turnieju zaplanowano tu łącznie sześć spotkań. Pięć z nich to mecze fazy grupowej, w których zmierzą się reprezentacje z różnych kontynentów. Ostatnim wydarzeniem na tym obiekcie podczas mundialu jest spotkanie w fazie pucharowej. Dokładne zestawienie wszystkich gier na tym obiekcie przedstawia poniższa tabela: