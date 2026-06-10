Mundial 2026 - stadion w Vancouver. Mecze, pojemność i ciekawostki o arenie

Stadion w Vancouver - ogólne i najważniejsze informacje

Budowa stadionu rozpoczęła się w lutym 1981 roku, a jego oficjalne otwarcie nastąpiło 19 czerwca 1983 roku. Pierwotnie inwestycja pochłonęła ponad 126 milionów dolarów kanadyjskich. W latach od 2008 do 2011 roku stadion przeszedł ogromną przebudowę, która kosztowała 514 milionów dolarów kanadyjskich. Obiekt znajduje się w Kanadzie i na czas piłkarskich mistrzostw świata otrzymał oficjalną nazwę BC Place Vancouver. Poza turniejem stadion nosi po prostu nazwę BC Place i służy kanadyjskiej drużynie futbolowej BC Lions oraz grającej w amerykańskiej lidze piłkarskiej ekipie Vancouver Whitecaps FC.

To właśnie na tym obiekcie rozgrywają się mecze mistrzostw świata 2026, dlatego warto spojrzeć na jego parametry. Według wytycznych światowej federacji piłkarskiej pojemność turniejowa stadionu wynosi 54000 miejsc, choć w przeszłości obiekt potrafił pomieścić znacznie więcej osób. Dojazd na mecze jest bardzo prosty za sprawą trzech pobliskich stacji metra oraz licznych linii autobusowych. Na miejsce można również dotrzeć drogą wodną korzystając z lokalnych promów pasażerskich. W przeszłości obiekt był główną areną zimowych igrzysk olimpijskich w 2010 roku oraz miejscem finału mistrzostw świata w piłce nożnej kobiet w 2015 roku.

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Stadion w Vancouver - ciekawostki i koncerty gwiazd na stadionie BC Place

Ciekawostką jest historia samego dachu nad stadionem w Vancouver. Przez wiele lat od swojego otwarcia obiekt posiadał największy na świecie dach utrzymywany wyłącznie przez ciśnienie powietrza. Sytuacja zmieniła się po wielkiej renowacji, kiedy zamontowano tam największy rozsuwany dach oparty na systemie stalowych lin. Nowoczesna konstrukcja i generalny remont sprawiły, że stadion zdobył kilka prestiżowych nagród inżynieryjnych i architektonicznych w skali całego świata. Pod dachem znajduje się również jeden z największych telebimów w całej Ameryce Północnej.

Stadion służy nie tylko sportowcom, ale również wielkim gwiazdom muzyki, które chętnie organizują na nim swoje występy. Absolutny rekord frekwencji na tym obiekcie padł 2 września 2023 roku za sprawą koncertu Eda Sheerana. Angielski piosenkarz przyciągnął na trybuny i płytę główną dokładnie 65061 widzów. Poza nim na stadionie koncertowała między innymi Taylor Swift, która na początku grudnia 2024 roku zagrała tam aż trzy koncerty z rzędu.

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Organizacja spotkań w ramach turnieju na tym obiekcie to ogromne przedsięwzięcie, a szacowany koszt przygotowań miasta wynosi od 240 do 260 milionów dolarów. Łącznie stadion w Vancouver ugości siedem meczów piłkarskich mistrzostw świata. Kibice zobaczą tam pięć spotkań w ramach fazy grupowej, w tym dwa mecze reprezentacji Kanady, która gra przed własną publicznością. Następnie obiekt będzie areną jednego meczu w jednej szesnastej finału oraz jednego spotkania w jednej ósmej finału. Pełny harmonogram gier zaplanowanych na tym stadionie przedstawia poniższa tabela: