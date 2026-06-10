Mundial 2026 - stadion w Filadelfii. Mecze, pojemność i historia stadionu

Stadion w Filadelfii - ogólne i najważniejsze informacje

Budowa obiektu w Filadelfii rozpoczęła się 7 maja 2001 roku, a zakończyła w sierpniu 2003 roku. Łączny koszt prac wyniósł 512 milionów dolarów. Na co dzień obiekt nosi nazwę Lincoln Financial Field i swoje mecze rozgrywa na nim drużyna zawodowa Philadelphia Eagles oraz zespół akademicki Temple Owls. Zgodnie z wytycznymi FIFA na mistrzostwa świata w 2026 roku obiekt funkcjonuje pod nazwą Philadelphia Stadium. Pojemność turniejowa stadionu wynosi 69000 miejsc, co pozwala na organizację największych wydarzeń sportowych.

Sam projekt budowli nawiązuje do orła, który jest symbolem lokalnej drużyny sportowej. Zewnętrzna elewacja łączy tradycyjną cegłę z odsłoniętą stalową konstrukcją. W 2013 oraz 2014 roku przeprowadzono dużą modernizację o wartości ponad 125 milionów dolarów. Na obiekcie zainstalowano wtedy nowe telebimy, szybki internet dla kibiców i dodatkowe mosty łączące trybuny. Warto dodać, że stadion w dużej mierze korzysta z zielonej energii, ponieważ zamontowano na nim 11000 paneli słonecznych i 14 turbin wiatrowych.

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Stadion w Filadelfii - ciekawostki, kontrowersje i koncerty

W 2003 roku władze stadionu wprowadziły zakaz wnoszenia lokalnych kanapek, tłumacząc to względami bezpieczeństwa. Decyzja ta wywołała ogromną krytykę i falę kpin ze strony kibiców oraz mediów. Ostatecznie z powodu niezadowolenia fanów zakaz ten wycofano zaledwie po upływie tygodnia. Podobna sytuacja miała miejsce w 2007 roku, kiedy ograniczono możliwość wspólnego grillowania przed meczami i podniesiono opłaty za parkowanie.

Stadion w Filadelfii regularnie pojawia się w popularnych produkcjach telewizyjnych i kinowych. Można go zobaczyć w czołówce serialu komediowego "It's Always Sunny in Philadelphia", a także w jednym z odcinków trzeciego sezonu. Obiekt posłużył również jako plan filmowy w kinowej produkcji pod tytułem "Poradnik pozytywnego myślenia" z 2012 roku. Z kolei w jednym z seriali o zombie "The Walking Dead: The Ones Who Live" budowla zostaje całkowicie zniszczona w wyniku nalotu.

Na stadionie bardzo często odbywają się występy największych gwiazd muzyki z całego świata. To właśnie tam pobito liczne rekordy frekwencji, gromadząc na trybunach i płycie boiska dziesiątki tysięcy fanów. Taylor Swift jako pierwsza artystka w historii obiektu wyprzedała tam aż trzy występy podczas jednej trasy koncertowej. Oprócz niej na przestrzeni lat na stadionie Lincoln Financial Field zaśpiewało wielu znanych artystów:

Bruce Springsteen

U2

Taylor Swift

Beyoncé

The Rolling Stones

Coldplay

Metallica

Ed Sheeran

The Weeknd

AC/DC

i wielu innych

Stadion w Filadelfii - terminarz Mundial 2026. Lista meczów na Lincoln Financial Field

Podczas mistrzostw świata w 2026 roku kibice w Filadelfii mają okazję obejrzeć łącznie sześć spotkań. Pięć z tych meczów odbywa się w ramach fazy grupowej całego turnieju. Na murawie pojawiają się między innymi reprezentacje Brazylii, Francji oraz Chorwacji. Ostatnim wydarzeniem na tym obiekcie podczas mundialu jest jedno ze spotkań fazy pucharowej. Pełny harmonogram rozgrywek na tym stadionie przedstawia poniższa tabela: