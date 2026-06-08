Mundial 2026 - stadion w Dallas. Mecze turnieju, ciekawostki i fakty w liczbach

Stadion w Dallas - ogólne i najważniejsze informacje

Obiekt znajduje się w amerykańskim mieście Arlington w Teksasie. Budowa stadionu trwała od 2006 do 2009 roku. Koszt inwestycji wyniósł około 1,3 miliarda dolarów, co obecnie daje kwotę blisko 2 miliardów dolarów. Oficjalnie obiekt nazywa się AT&T Stadium, ale na czas mistrzostw świata w piłce nożnej 2026 nosi on nazwę Dallas Stadium. Standardowo mecze na tym obiekcie ogląda 80 000 widzów, natomiast oficjalna pojemność stadionu na mundial w 2026 roku wynosi 94 000 miejsc.

Na co dzień na stadionie rozgrywają się mecze drużyny Dallas Cowboys z ligi futbolu amerykańskiego NFL. Kibice potocznie nazywają ten obiekt „Jerry World” od imienia i nazwiska właściciela tego klubu, Jerry'ego Jonesa. Stadion w Dallas posiada rozsuwany dach oparty na potężnych łukach o wysokości prawie 91 metrów. Nad samym środkiem boiska wisi jeden z największych na świecie ekranów wideo wysokiej rozdzielczości. W przeszłości ustanowiono tu wiele rekordów frekwencji, a na jednym z meczów futbolu amerykańskiego w 2009 roku na trybunach zasiadło ponad 100 000 osób.

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Stadion w Dallas - ciekawostki, kontrowersje i koncerty

Ogromne tablice wideo zawieszone nad boiskiem wywołują kontrowersje ze względu na swój rozmiar i umiejscowienie. Zdarzały się sytuacje, w których zawodnicy podczas wykopów uderzali piłką prosto w ekrany. Taka sytuacja miała miejsce pierwszy raz w 2009 roku i zgodnie z przepisami sędziowie musieli zarządzić powtórzenie zagrywki. Telebimy te można jednak podnosić za pomocą specjalnych wyciągarek.

Kolejnym problemem zgłaszanym przez sportowców jest oślepiające słońce świecące przez duże szklane okna na końcach stadionu. Boisko ułożone jest na osi ze wschodu na zachód, co utrudnia zawodnikom widoczność w trakcie popołudniowych spotkań. W 2024 roku jeden z graczy przyznał, że przez rażące słońce nie zauważył lecącej w jego stronę piłki. Właściciel obiektu konsekwentnie odmawia jednak zasłaniania okien kurtynami w trakcie spotkań.

Stadion w Dallas jest miejscem występów znanych gwiazd muzyki i wielkich wydarzeń rozrywkowych. W 2023 roku padł tam absolutny rekord frekwencji za sprawą amerykańskiej piosenkarki Taylor Swift. Przez 3 dni z rzędu wyprzedała ona wszystkie bilety na swoje występy, które łącznie obejrzało ponad 210 000 osób. Z kolei w przeszłości trzeba było podnosić ogromne ekrany nad boiskiem, aby pomieścić wysokie konstrukcje sceniczne muzyków. Na stadionie AT&T Stadium wystąpili tacy artyści jak:

Taylor Swift

U2

Paul McCartney

George Strait

Jonas Brothers

Beyoncé

Jay-Z

One Direction

Guns N' Roses

Coldplay

Metallica

i wielu innych

Stadion w Dallas - terminarz Mundial 2026. Lista meczów na AT&T Stadium

W ramach mistrzostw świata w piłce nożnej 2026 na stadionie w Dallas rozgrywa się aż 9 meczów. Jest to największa liczba spotkań przypisana do jednego obiektu podczas całego tego turnieju. Na murawie pojawią się drużyny rywalizujące w fazie grupowej oraz zespoły walczące w fazie pucharowej. Obiekt ugości między innymi 2 mecze 1/16 finału, 1 mecz 1/8 finału oraz 1 z decydujących półfinałów. Dokładną rozpiskę zaplanowanych spotkań na tym obiekcie przedstawia poniższa tabela: