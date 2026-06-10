Mundial 2026 - stadion w Toronto. Mecze turnieju, ciekawostki i fakty w liczbach

Stadion w Toronto - ogólne i najważniejsze informacje

Stadion w Toronto znajduje się w Kanadzie i na co dzień jest znany pod nazwą BMO Field. Obiekt otwarto 28 kwietnia 2007 roku w miejscu dawnego wyburzonego obiektu Exhibition Stadium. Obecnie to domowy stadion dla piłkarzy Toronto FC oraz drużyny futbolu kanadyjskiego Toronto Argonauts. Właścicielem tego miejsca jest miasto Toronto, a bieżącymi sprawami zarządza firma Maple Leaf Sports and Entertainment. Zgodnie z wymogami turnieju oficjalna nazwa obiektu na czas mistrzostw świata 2026 to Toronto Stadium.

Początkowo stadion miał sztuczną murawę, ale po kilku latach zmieniono ją na naturalną trawę, a od 2019 roku piłkarze grają tam na nowoczesnej nawierzchni hybrydowej. W latach od 2014 do 2016 roku stadion przeszedł ogromną przebudowę, która kosztowała około 120 milionów dolarów kanadyjskich i zakładała między innymi dobudowanie dachu nad miejscami dla kibiców. Na co dzień obiekt jest nieco mniejszy, ale na czas turnieju zamontowano na nim kilkanaście tysięcy tymczasowych krzesełek. Dzięki temu oficjalna pojemność stadionu na mecze mistrzostw świata wynosi 45 000 miejsc. Obiekt od początku swojego istnienia służy mieszkańcom podczas krajowych oraz międzynarodowych rozgrywek sportowych.

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Stadion w Toronto - ciekawostki i koncerty gwiazd na stadionie BMO Field

W 2010 roku obiekt zapisał się w historii amerykańskiej ligi piłkarskiej jako pierwsze miejsce poza granicami Stanów Zjednoczonych goszczące spotkanie finałowe. Na stadionie odbywają się także wydarzenia z innych dyscyplin sportowych, w tym duże mecze hokejowe. Pierwszego dnia stycznia 2017 roku zorganizowano tam spotkanie hokeja na lodzie, które z trybun obejrzało ponad 40 000 widzów. Z kolei ze względu na to, że na obiekcie gra też drużyna futbolu kanadyjskiego, strefy końcowe boiska są nieznacznie krótsze niż standardowo. Takie rozwiązanie było konieczne z powodu ograniczonych wymiarów dolnych rzędów na głównych trybunach.

Poza wydarzeniami ściśle sportowymi na murawie stadionu organizowane są również występy muzyczne. We wrześniu 2007 roku odbył się tam duży koncert brytyjskiego zespołu Genesis. Największa publiczność w historii tego miejsca zebrała się 9 maja 2026 roku przy okazji meczu piłkarskiego miejscowej drużyny przeciwko Interowi Miami. To głośne ligowe spotkanie przyciągnęło na trybuny dokładnie 44 828 kibiców.

Stadion w Toronto - terminarz Mundial 2026. Lista meczów na BMO Field

Kibice zgromadzeni na stadionie w Toronto obejrzą łącznie sześć spotkań w ramach mistrzostw świata 2026. Pięć z tych meczów to potyczki fazy grupowej, w których zaprezentują się reprezentacje piłkarskie z różnych kontynentów. Na murawie zagrają między innymi zespoły z Kanady, Niemiec, Chorwacji oraz Senegalu. Ostatnim akcentem turnieju na tym obiekcie będzie jeden z zaplanowanych meczów w ramach fazy pucharowej. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie wszystkich spotkań zaplanowanych na tym stadionie na Mundial 2026: