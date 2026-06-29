Wszystkie pary 1/16 finału MŚ. Taka wygląda faza pucharowa mundialu, mnóstwo meczów

Zanim o tych, którzy zostali w grze, to warto poświęcić kilka słów największym pechowcom fazy grupowej. Albo największym przegranym. A nim okazał się Iran. To Algierczycy (którzy w ostatnim meczu fazy grupowej strzelili gola na 3:2 w doliczonym czasie gry, a następnie stracili na 3:3) wyprzedzili ich w rankingu zespołów z trzecich miejsc i zgarnęli ostatnią przepustkę do fazy pucharowej. Irańczycy zakończyli udział w turnieju, a tym samym nie dojdzie do potencjalnego meczu z USA, który – ze względu na napięte relacje polityczne między państwami – budził spore zainteresowanie i był wyzwaniem dla organizatorów.
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Za nami już pierwsze spotkanie 1/16 finału. Kibice jednak mocno się wynudzili, obserwując rywalizację Kanady z RPA. Był to pierwszy w historii mecz, w którym gospodarz mistrzostw świata nie zagrał meczu na swojej ziemi. Teraz ekipa Jessiego Marscha czeka na lepszego z konfrontacji Holandia - Maroko. I znów nie zagra na kanadyjskiej ziemi, a w Houston.
Co dalej? Poniżej wszystkie pary 1/16 finału trwającego mundialu.
MŚ. Pary 1/16 finału, wyniki
- Niemcy – Paragwaj
- Brazylia – Japonia
- Portugalia – Chorwacja
- Meksyk – Ekwador
- Francja – Szwecja
- Holandia – Maroko
- Anglia – DR Konga
- USA – Bośnia i Hercegowina
- Argentyna – Republika Zielonego Przylądka
- Kolumbia – Ghana
- Australia – Egipt
- Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia
- Belgia – Senegal
- Hiszpania – Austria
- Algieria – Szwajcaria
- Republika Południowej Afryki – Kanada 0:1
MŚ. 1/8 finału, ewentualne pary, drabinka
- Niemcy - Paragwaj / Francja - Szwecja
- Kanada / Holandia - Maroko
- Portugalia - Chorwacja / Hiszpania - Austria
- Stany Zjednoczone -Bośnia i Hercegowina / Belgia - Senegal
- Brazylia - Japonia / WKS - Norwegia
- Meksyk - Ekwador / Anglia - DR Kongo
- Argentyna - Republika Zielonego Przylądka / Australia - Egipt
- Szwajcaria - Algieria / Kolumbia - Ghana