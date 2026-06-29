Wszystkie pary 1/16 finału MŚ. Taka wygląda faza pucharowa mundialu, mnóstwo meczów

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-06-29 9:57

Po raz pierwszy w historii kibice zobaczą mecze 1/16 finału mistrzostw świata. Nowy etap fazy pucharowej ruszył już w niedzielny wieczór kiepskim widowiskiem w Los Angeles. Kanada pokonała RPA 1:0, ratując się przed rozgrywaniem dogrywki w doliczonym czasie gry. Co nas jeszcze czeka w najbliższych dniach? Jak wyglądają ewentualne mecze 1/8 finału? Sprawdź.

Kylian Mbappé, francuski piłkarz z numerem 10 na koszulce, odwrócony plecami, symbolizujący walkę o sukces w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. Na naszym portalu znajdziesz szczegółowe analizy meczów i wyniki.
Autor: Victor Velter/ Shutterstock

Zanim o tych, którzy zostali w grze, to warto poświęcić kilka słów największym pechowcom fazy grupowej. Albo największym przegranym. A nim okazał się Iran. To Algierczycy (którzy w ostatnim meczu fazy grupowej strzelili gola na 3:2 w doliczonym czasie gry, a następnie stracili na 3:3) wyprzedzili ich w rankingu zespołów z trzecich miejsc i zgarnęli ostatnią przepustkę do fazy pucharowej. Irańczycy zakończyli udział w turnieju, a tym samym nie dojdzie do potencjalnego meczu z USA, który – ze względu na napięte relacje polityczne między państwami – budził spore zainteresowanie i był wyzwaniem dla organizatorów.

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Za nami już pierwsze spotkanie 1/16 finału. Kibice jednak mocno się wynudzili, obserwując rywalizację Kanady z RPA. Był to pierwszy w historii mecz, w którym gospodarz mistrzostw świata nie zagrał meczu na swojej ziemi. Teraz ekipa Jessiego Marscha czeka na lepszego z konfrontacji Holandia - Maroko. I znów nie zagra na kanadyjskiej ziemi, a w Houston.

Co dalej? Poniżej wszystkie pary 1/16 finału trwającego mundialu.

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MŚ. Pary 1/16 finału, wyniki

  • Niemcy – Paragwaj
  • Brazylia – Japonia
  • Portugalia – Chorwacja
  • Meksyk – Ekwador
  • Francja – Szwecja
  • Holandia – Maroko
  • Anglia – DR Konga
  • USA – Bośnia i Hercegowina
  • Argentyna – Republika Zielonego Przylądka
  • Kolumbia – Ghana
  • Australia – Egipt
  • Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia
  • Belgia – Senegal
  • Hiszpania – Austria
  • Algieria – Szwajcaria
  • Republika Południowej Afryki – Kanada 0:1

MŚ. 1/8 finału, ewentualne pary, drabinka

  • Niemcy - Paragwaj / Francja - Szwecja
  • Kanada / Holandia - Maroko
  • Portugalia - Chorwacja / Hiszpania - Austria
  • Stany Zjednoczone -Bośnia i Hercegowina / Belgia - Senegal
  • Brazylia - Japonia / WKS - Norwegia
  • Meksyk - Ekwador / Anglia - DR Kongo
  • Argentyna - Republika Zielonego Przylądka / Australia - Egipt
  • Szwajcaria - Algieria / Kolumbia - Ghana
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