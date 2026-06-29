Wszystkie pary 1/16 finału MŚ. Taka wygląda faza pucharowa mundialu, mnóstwo meczów

Zanim o tych, którzy zostali w grze, to warto poświęcić kilka słów największym pechowcom fazy grupowej. Albo największym przegranym. A nim okazał się Iran. To Algierczycy (którzy w ostatnim meczu fazy grupowej strzelili gola na 3:2 w doliczonym czasie gry, a następnie stracili na 3:3) wyprzedzili ich w rankingu zespołów z trzecich miejsc i zgarnęli ostatnią przepustkę do fazy pucharowej. Irańczycy zakończyli udział w turnieju, a tym samym nie dojdzie do potencjalnego meczu z USA, który – ze względu na napięte relacje polityczne między państwami – budził spore zainteresowanie i był wyzwaniem dla organizatorów.

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Za nami już pierwsze spotkanie 1/16 finału. Kibice jednak mocno się wynudzili, obserwując rywalizację Kanady z RPA. Był to pierwszy w historii mecz, w którym gospodarz mistrzostw świata nie zagrał meczu na swojej ziemi. Teraz ekipa Jessiego Marscha czeka na lepszego z konfrontacji Holandia - Maroko. I znów nie zagra na kanadyjskiej ziemi, a w Houston.

Co dalej? Poniżej wszystkie pary 1/16 finału trwającego mundialu.

NIEMCY SIĘ OŚMIESZYLI! TOMASZEWSKI GRZMI

MŚ. Pary 1/16 finału, wyniki

Niemcy – Paragwaj

Brazylia – Japonia

Portugalia – Chorwacja

Meksyk – Ekwador

Francja – Szwecja

Holandia – Maroko

Anglia – DR Konga

USA – Bośnia i Hercegowina

Argentyna – Republika Zielonego Przylądka

Kolumbia – Ghana

Australia – Egipt

Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia

Belgia – Senegal

Hiszpania – Austria

Algieria – Szwajcaria

Republika Południowej Afryki – Kanada 0:1

MŚ. 1/8 finału, ewentualne pary, drabinka