Polała się krew na mundialu! Mocne obrazki podczas meczu Holandii z Marokiem

Spotkanie w Monterrey nie zawiodło. Było bardzo zacięte, a zawodnicy obu drużyn walczyli o każdą piłkę. Mimo dużej liczby twardych starć arbiter do przerwy nie pokazał ani jednej żółtej kartki. Już w 13. minucie doszło do wymownej sytuacji, gdy Brian Brobbey podczas pojedynku z Chadim Riadem tak mocno szarpał rywala, że rozerwał mu koszulkę. Marokańczyk musiał na chwilę opuścić boisko, aby zmienić strój.

Znacznie poważniejszy incydent miał miejsce w 39. minucie. Po starciu w polu karnym Maroka van Hecke upadł na murawę, a chwilę później jego głowa znalazła się pod nogą lądującego Noussaira Mazraouiego. Marokańczyk nie miał szans zauważyć leżącego za nim przeciwnika i nieumyślnie zahaczył go korkiem o czoło.

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Jan Paul van Hecke after taking an inadvertent kick to the face 😲He's remained in the match. pic.twitter.com/wfm04FSmX0— ESPN FC (@ESPNFC) June 30, 2026

Skóra pękła natychmiast, a twarz Holendra zalała się krwią. Sytuacja wyglądała bardzo groźnie, choć mogła skończyć się jeszcze poważniejszym urazem. Po kilku minutach pomocy medycznej 26-letni obrońca wrócił jednak do gry, z opatrunkiem i włosami zabarwionymi od krwi.

Do 1/8 finału idą Marokańczycy. Choć wydawało się, że to "Oranje" wyszarpie awans. W 72. minucie rywalizacji wynik otworzył Cody Gakpo (który przed meczem przeszedł osobistą tragedię po stracie swojego nienarodzonego syna), ale w 91. minucie bramkę na 1:1 i na wagę dogrywki zdobył Issa Diop. Ekipa z Afryki wygrała to spotkanie, dzięki serii jedenastek.

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