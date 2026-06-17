Portugalia - Demokratyczna Republika Konga (17.06.2026): wynik, składy, statystyki. Wszystko, co musisz wiedzieć

Redakcja Super Sport
2026-06-17 21:30

Mecz Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga na Mundialu 2026 to jedno ze spotkań pierwszej kolejki fazy grupowej. Drużyny wybiegły na murawę 17 czerwca na NRG Stadium w Houston. Jakim wynikiem zakończyło się to starcie i kto wpisał się na listę strzelców? Sprawdźcie statystyki meczu Portugalia - DR Konga, które pokazują przebieg rywalizacji na boisku.

Portugal-Congo DR (Mundial 2026)
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Portugal-Congo DR (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Portugalia - Demokratyczna Republika Konga

  • Portugalia [1:1] Demokratyczna Republika Konga

Portugalia - Demokratyczna Republika Konga - STATYSTYKI

StatystykaPortugaliaDemokratyczna Republika Konga
Bramki11
Kto strzelił

J. Neves (6')

Y. Wissa (45+5')

Liczba kartek31
Kartki żółte

B. Silva (13')

N. Semedo (88')

T. Araujo (90+2')

C. Mbemba (32')

Kartki czerwone--
Zmiany

B. Silva (46')

P. Neto (71')

N. Mendes (72')

Vitinha (83')

N. Mukau (57')

E. Kayembe (74')

A. Masuaku (74')

C. Bakambu (85')

A. Wan-Bissaka (85')

Strzały celne12
Strzały niecelne43
Wszystkie strzały78
Strzały zablokowane23
Strzały z pola karnego52
Strzały spoza pola karnego26
Faule910
Rzuty rożne44
Spalone32
Posiadanie piłki75%25%
Interwencje bramkarza10
Wszystkie podania772250
Celne podania713197
Skuteczność podań92%79%
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Portugalia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Portugalia:

  • Diogo Costa (bramkarz)
  • João Cancelo (obrońca)
  • Tomás Araújo (obrońca)
  • Renato Veiga (obrońca)
  • Nuno Mendes (obrońca)
  • João Neves (pomocnik)
  • Vitinha (pomocnik)
  • Bernardo Silva (pomocnik)
  • Bruno Fernandes (pomocnik)
  • Pedro Neto (pomocnik)
  • Cristiano Ronaldo (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • José Sá (bramkarz)
  • Rui Silva (bramkarz)
  • Nélson Semedo (obrońca)
  • Rúben Dias (obrońca)
  • Diogo Dalot (obrońca)
  • Gonçalo Inácio (obrońca)
  • Matheus Nunes (pomocnik)
  • Samú Costa (pomocnik)
  • Rúben Neves (pomocnik)
  • Francisco Trincão (napastnik)
  • Gonçalo Guedes (napastnik)
  • Gonçalo Ramos (napastnik)
  • João Félix (napastnik)
  • Rafael Leão (napastnik)
  • Francisco Conceição (napastnik)

Demokratyczna Republika Konga - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Demokratyczna Republika Konga:

  • Lionel Mpasi Nzau (bramkarz)
  • Aaron Wan-Bissaka (obrońca)
  • Chancel Mbemba (obrońca)
  • Axel Tuanzebe (obrońca)
  • Steve Kapuadi (obrońca)
  • Arthur Masuaku (obrońca)
  • Ngal'ayel Mukau (pomocnik)
  • Samuel Moutoussamy (pomocnik)
  • Edo Kayembe (pomocnik)
  • Yoane Wissa (napastnik)
  • Cédric Bakambu (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Timothy Fayulu (bramkarz)
  • Matthieu Epolo (bramkarz)
  • Dylan Batubinsika (obrońca)
  • Joris Kayembe (obrońca)
  • Gedeon Kalulu (obrońca)
  • Nathanaël Mbuku (napastnik)
  • Théo Bongonda (pomocnik)
  • Noah Sadiki (pomocnik)
  • Aaron Tshibola (pomocnik)
  • Charles Pickel (pomocnik)
  • Brian Cipenga (napastnik)
  • Gaël Kakuta (pomocnik)
  • Meschak Elia (napastnik)
  • Fiston Mayele (napastnik)
  • Simon Banza (napastnik)
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