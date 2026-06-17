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Wynik meczu Portugalia - Demokratyczna Republika Konga
- Portugalia [1:1] Demokratyczna Republika Konga
Portugalia - Demokratyczna Republika Konga - STATYSTYKI
|Statystyka
|Portugalia
|Demokratyczna Republika Konga
|Bramki
|1
|1
|Kto strzelił
J. Neves (6')
Y. Wissa (45+5')
|Liczba kartek
|3
|1
|Kartki żółte
B. Silva (13')
N. Semedo (88')
T. Araujo (90+2')
C. Mbemba (32')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
B. Silva (46')
P. Neto (71')
N. Mendes (72')
Vitinha (83')
N. Mukau (57')
E. Kayembe (74')
A. Masuaku (74')
C. Bakambu (85')
A. Wan-Bissaka (85')
|Strzały celne
|1
|2
|Strzały niecelne
|4
|3
|Wszystkie strzały
|7
|8
|Strzały zablokowane
|2
|3
|Strzały z pola karnego
|5
|2
|Strzały spoza pola karnego
|2
|6
|Faule
|9
|10
|Rzuty rożne
|4
|4
|Spalone
|3
|2
|Posiadanie piłki
|75%
|25%
|Interwencje bramkarza
|1
|0
|Wszystkie podania
|772
|250
|Celne podania
|713
|197
|Skuteczność podań
|92%
|79%
Portugalia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Portugalia:
- Diogo Costa (bramkarz)
- João Cancelo (obrońca)
- Tomás Araújo (obrońca)
- Renato Veiga (obrońca)
- Nuno Mendes (obrońca)
- João Neves (pomocnik)
- Vitinha (pomocnik)
- Bernardo Silva (pomocnik)
- Bruno Fernandes (pomocnik)
- Pedro Neto (pomocnik)
- Cristiano Ronaldo (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- José Sá (bramkarz)
- Rui Silva (bramkarz)
- Nélson Semedo (obrońca)
- Rúben Dias (obrońca)
- Diogo Dalot (obrońca)
- Gonçalo Inácio (obrońca)
- Matheus Nunes (pomocnik)
- Samú Costa (pomocnik)
- Rúben Neves (pomocnik)
- Francisco Trincão (napastnik)
- Gonçalo Guedes (napastnik)
- Gonçalo Ramos (napastnik)
- João Félix (napastnik)
- Rafael Leão (napastnik)
- Francisco Conceição (napastnik)
Demokratyczna Republika Konga - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Demokratyczna Republika Konga:
- Lionel Mpasi Nzau (bramkarz)
- Aaron Wan-Bissaka (obrońca)
- Chancel Mbemba (obrońca)
- Axel Tuanzebe (obrońca)
- Steve Kapuadi (obrońca)
- Arthur Masuaku (obrońca)
- Ngal'ayel Mukau (pomocnik)
- Samuel Moutoussamy (pomocnik)
- Edo Kayembe (pomocnik)
- Yoane Wissa (napastnik)
- Cédric Bakambu (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Timothy Fayulu (bramkarz)
- Matthieu Epolo (bramkarz)
- Dylan Batubinsika (obrońca)
- Joris Kayembe (obrońca)
- Gedeon Kalulu (obrońca)
- Nathanaël Mbuku (napastnik)
- Théo Bongonda (pomocnik)
- Noah Sadiki (pomocnik)
- Aaron Tshibola (pomocnik)
- Charles Pickel (pomocnik)
- Brian Cipenga (napastnik)
- Gaël Kakuta (pomocnik)
- Meschak Elia (napastnik)
- Fiston Mayele (napastnik)
- Simon Banza (napastnik)