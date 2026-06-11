Mundial 2026 - grupa K

Rywalizacja w grupie K podczas turnieju Mundial 2026 przyciąga uwagę fanów z całego świata. O awans do kolejnej rundy walczą reprezentacje takie jak Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan oraz Kolumbia. Spotkania tych drużyn odbywają się na kilku znanych obiektach sportowych. Kibice mogą oglądać te mecze na NRG Stadium w Houston, Estadio Azteca w Mieście Meksyk i Estadio Akron w Guadalajara. Kolejne starcia zaplanowano na Hard Rock Stadium w Miami oraz Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Walka o punkty jest bardzo zacięta, ponieważ każdy kraj chce zająć jak najwyższe miejsce w tabeli.

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Mundial 2026 - Grupa K. Wyniki meczów, terminarz

W tej części można sprawdzić wszystkie rozegrane do tej pory mecze oraz planowane spotkania w tej grupie. Wyniki poszczególnych starć mają bezpośredni wpływ na to, która reprezentacja znajdzie się na szczycie zestawienia. Wszystkie dane są ważne, żeby fani mogli śledzić losy swoich ulubionych zespołów podczas turnieju Mundial 2026.

17 czerwca 2026: Portugalia - Demokratyczna Republika Konga (-:-)

18 czerwca 2026: Uzbekistan - Kolumbia (-:-)

23 czerwca 2026: Portugalia - Uzbekistan (-:-)

24 czerwca 2026: Kolumbia - Demokratyczna Republika Konga (-:-)

28 czerwca 2026: Kolumbia - Portugalia (-:-)

28 czerwca 2026: Demokratyczna Republika Konga - Uzbekistan (-:-)

Mundial 2026 - Grupa K. Tabela, punkty i statystyki