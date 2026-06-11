Mundial 2026 - grupa H

Mecze w grupie H na mistrzostwach świata 2026 budzą spore emocje wśród wszystkich osób śledzących turniej. O awans do dalszej fazy biją się ze sobą Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska oraz Urugwaj. Spotkania tych drużyn odbywają się na stadionach Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Hard Rock Stadium (Miami), Estadio Akron (Guadalajara) i NRG Stadium (Houston). Ludzie z całego świata obserwują każde starcie, bo każdy punkt ma tutaj ogromne znaczenie dla końcowego sukcesu. Sytuacja w tej grupie zmienia się po każdym rozegranym meczu i do końca nie będzie wiadomo, który kraj przejdzie dalej. Forma, jaką prezentuje dana reprezentacja, jest na ten moment kluczowa dla układu tabeli.

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Mundial 2026 - Grupa H. Wyniki meczów, terminarz

Zestawienie meczów pokazuje dokładnie, jak grały ze sobą poszczególne kraje w trakcie tego turnieju. W liście znajdują się daty wszystkich spotkań oraz ich rezultaty, co pozwala lepiej zrozumieć obecną sytuację w grupie H.

15 czerwca 2026: Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka (-:-)

16 czerwca 2026: Arabia Saudyjska - Urugwaj (-:-)

21 czerwca 2026: Hiszpania - Arabia Saudyjska (-:-)

22 czerwca 2026: Urugwaj - Republika Zielonego Przylądka (-:-)

27 czerwca 2026: Urugwaj - Hiszpania (-:-)

27 czerwca 2026: Republika Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska (-:-)

Mundial 2026 - Grupa H. Tabela, punkty i statystyki