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Mundial 2026 - grupa H
Mecze w grupie H na mistrzostwach świata 2026 budzą spore emocje wśród wszystkich osób śledzących turniej. O awans do dalszej fazy biją się ze sobą Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska oraz Urugwaj. Spotkania tych drużyn odbywają się na stadionach Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Hard Rock Stadium (Miami), Estadio Akron (Guadalajara) i NRG Stadium (Houston). Ludzie z całego świata obserwują każde starcie, bo każdy punkt ma tutaj ogromne znaczenie dla końcowego sukcesu. Sytuacja w tej grupie zmienia się po każdym rozegranym meczu i do końca nie będzie wiadomo, który kraj przejdzie dalej. Forma, jaką prezentuje dana reprezentacja, jest na ten moment kluczowa dla układu tabeli.
Mundial 2026 - Grupa H. Wyniki meczów, terminarz
Zestawienie meczów pokazuje dokładnie, jak grały ze sobą poszczególne kraje w trakcie tego turnieju. W liście znajdują się daty wszystkich spotkań oraz ich rezultaty, co pozwala lepiej zrozumieć obecną sytuację w grupie H.
- 15 czerwca 2026: Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka (-:-)
- 16 czerwca 2026: Arabia Saudyjska - Urugwaj (-:-)
- 21 czerwca 2026: Hiszpania - Arabia Saudyjska (-:-)
- 22 czerwca 2026: Urugwaj - Republika Zielonego Przylądka (-:-)
- 27 czerwca 2026: Urugwaj - Hiszpania (-:-)
- 27 czerwca 2026: Republika Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska (-:-)
Mundial 2026 - Grupa H. Tabela, punkty i statystyki
|Lp.
|Kraj
|Mecze
|Wygrane
|Remisy
|Przegrane
|Bramki+
|Bramki-
|Pkt
|1
|Hiszpania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Republika Zielonego Przylądka
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Arabia Saudyjska
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Urugwaj
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0