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Mundial 2026 - grupa E
Trwa Mundial 2026, a rywalizacja w grupie E nabiera tempa z każdym kolejnym dniem. O wyjście do fazy pucharowej walczą między sobą Niemcy, Curaçao, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Ekwador. Piłkarze rozgrywają swoje spotkania na kilku znanych obiektach, takich jak NRG Stadium w Houston oraz Lincoln Financial Field w Filadelfii. Kolejne mecze tej grupy goszczą także BMO Field w Toronto, Arrowhead Stadium w Kansas City i MetLife Stadium w lokalizacji Nowy Jork, New Jersey. Kibice z całego świata sprawdzają wyniki i patrzą na tabelę, żeby wiedzieć, kto ma największe szanse na dalszą grę. Każdy gol i każdy zdobyty punkt może tutaj zdecydować o tym, która reprezentacja pojedzie do domu, a która zostanie w turnieju na dłużej.
Mundial 2026 - Grupa E. Wyniki meczów, terminarz
Poniżej można sprawdzić, jak poradziły sobie poszczególne kraje w swoich dotychczasowych spotkaniach.
- 14 czerwca 2026: Niemcy - Curaçao (-:-)
- 15 czerwca 2026: Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador (-:-)
- 20 czerwca 2026: Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej (-:-)
- 21 czerwca 2026: Ekwador - Curaçao (-:-)
- 25 czerwca 2026: Ekwador - Niemcy (-:-)
- 25 czerwca 2026: Curaçao - Wybrzeże Kości Słoniowej (-:-)
Mundial 2026 - Grupa E. Tabela, punkty i statystyki
|Lp.
|Kraj
|Mecze
|Wygrane
|Remisy
|Przegrane
|Bramki+
|Bramki-
|Pkt
|1
|Niemcy
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Wybrzeże Kości Słoniowej
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ekwador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0