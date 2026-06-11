Mundial 2026 - grupa E

Trwa Mundial 2026, a rywalizacja w grupie E nabiera tempa z każdym kolejnym dniem. O wyjście do fazy pucharowej walczą między sobą Niemcy, Curaçao, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Ekwador. Piłkarze rozgrywają swoje spotkania na kilku znanych obiektach, takich jak NRG Stadium w Houston oraz Lincoln Financial Field w Filadelfii. Kolejne mecze tej grupy goszczą także BMO Field w Toronto, Arrowhead Stadium w Kansas City i MetLife Stadium w lokalizacji Nowy Jork, New Jersey. Kibice z całego świata sprawdzają wyniki i patrzą na tabelę, żeby wiedzieć, kto ma największe szanse na dalszą grę. Każdy gol i każdy zdobyty punkt może tutaj zdecydować o tym, która reprezentacja pojedzie do domu, a która zostanie w turnieju na dłużej.

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Mundial 2026 - Grupa E. Wyniki meczów, terminarz

Poniżej można sprawdzić, jak poradziły sobie poszczególne kraje w swoich dotychczasowych spotkaniach.

14 czerwca 2026: Niemcy - Curaçao (-:-)

15 czerwca 2026: Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador (-:-)

20 czerwca 2026: Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej (-:-)

21 czerwca 2026: Ekwador - Curaçao (-:-)

25 czerwca 2026: Ekwador - Niemcy (-:-)

25 czerwca 2026: Curaçao - Wybrzeże Kości Słoniowej (-:-)

Mundial 2026 - Grupa E. Tabela, punkty i statystyki