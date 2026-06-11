Mundial 2026 - grupa E. Tabela, wyniki i terminarz

Redakcja Super Sport
2026-06-11 10:47

Rozgrywki w grupie E na mistrzostwach świata 2026 dostarczają kibicom wielu emocji od samego początku turnieju. W tej części mundialu o awans do kolejnej fazy biją się Niemcy, Curaçao, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Ekwador. Poniżej znajdują się wszystkie aktualne wyniki meczów, tabela z punktami oraz szczegółowe statystyki tej grupy.

Grupa E - Wyniki i tabela (Mundial 2026)

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Autor: Wygenerowane przez AI Tabele Mistrzostwa Świata 2026 FIFA w USA, Meksyku i Kanadzie

Mundial 2026 - grupa E

Trwa Mundial 2026, a rywalizacja w grupie E nabiera tempa z każdym kolejnym dniem. O wyjście do fazy pucharowej walczą między sobą Niemcy, Curaçao, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Ekwador. Piłkarze rozgrywają swoje spotkania na kilku znanych obiektach, takich jak NRG Stadium w Houston oraz Lincoln Financial Field w Filadelfii. Kolejne mecze tej grupy goszczą także BMO Field w Toronto, Arrowhead Stadium w Kansas City i MetLife Stadium w lokalizacji Nowy Jork, New Jersey. Kibice z całego świata sprawdzają wyniki i patrzą na tabelę, żeby wiedzieć, kto ma największe szanse na dalszą grę. Każdy gol i każdy zdobyty punkt może tutaj zdecydować o tym, która reprezentacja pojedzie do domu, a która zostanie w turnieju na dłużej.

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Mundial 2026 - Grupa E. Wyniki meczów, terminarz

Poniżej można sprawdzić, jak poradziły sobie poszczególne kraje w swoich dotychczasowych spotkaniach.

  • 14 czerwca 2026: Niemcy - Curaçao (-:-)
  • 15 czerwca 2026: Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador (-:-)
  • 20 czerwca 2026: Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej (-:-)
  • 21 czerwca 2026: Ekwador - Curaçao (-:-)
  • 25 czerwca 2026: Ekwador - Niemcy (-:-)
  • 25 czerwca 2026: Curaçao - Wybrzeże Kości Słoniowej (-:-)

Mundial 2026 - Grupa E. Tabela, punkty i statystyki

Lp. Kraj Mecze Wygrane Remisy Przegrane Bramki+ Bramki- Pkt
1 Niemcy 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0
3 Wybrzeże Kości Słoniowej 0 0 0 0 0 0 0
4 Ekwador 0 0 0 0 0 0 0
MUNDIAL 2026