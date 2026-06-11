Mundial 2026 - grupa D

Podczas turnieju Mundial 2026 o awans do dalszych gier walczą w grupie D cztery kraje. Są to USA, Paragwaj, Australia oraz Turcja, które rozgrywają swoje mecze na stadionach BC Place (Vancouver), SoFi Stadium (Los Angeles), Lumen Field (Seattle) i Levi's Stadium (Obszar Zatoki San Francisco). Każda reprezentacja chce zdobyć jak najwięcej punktów, żeby zająć wysokie miejsce w końcowej tabeli. Kibice mogą tutaj śledzić wszystkie wyniki oraz sprawdzać, jak radzi sobie konkretna reprezentacja w tej fazie zawodów. Statystyki pokazują liczbę strzelonych bramek i bilans meczów dla każdej drużyny z grupy D. Sytuacja w grupie jest dynamiczna, bo każdy gol może zmienić kolejność zespołów w zestawieniu.

Rozmowa z Janem Urbanem

Mundial 2026 - Grupa D. Wyniki meczów, terminarz

Terminarz meczów w grupie D został tak ułożony, że każda reprezentacja zagra po trzy spotkania w pierwszej fazie turnieju. Poniżej znajduje się lista wszystkich zaplanowanych gier, która pozwala sprawdzić, kiedy i z kim grają poszczególne kraje.

13 czerwca 2026: USA - Paragwaj (-:-)

14 czerwca 2026: Australia - Turcja (-:-)

19 czerwca 2026: USA - Australia (-:-)

20 czerwca 2026: Turcja - Paragwaj (-:-)

26 czerwca 2026: Turcja - USA (-:-)

26 czerwca 2026: Paragwaj - Australia (-:-)

Mundial 2026 - Grupa D. Tabela, punkty i statystyki