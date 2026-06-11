Mundial 2026 - grupa D. Tabela, wyniki i terminarz

Redakcja Super Sport
2026-06-11 10:37

Grupa D na turnieju Mundial 2026 skupia cztery reprezentacje walczące o wyjście do fazy pucharowej. W tym miejscu można sprawdzić aktualną tabelę, wszystkie wyniki meczów oraz statystyki drużyn takich jak USA, Paragwaj, Australia i Turcja. Zestawienie jest regularnie aktualizowane, aby pokazywać bieżącą sytuację każdego kraju w walce o punkty.

Grupa D - Wyniki i tabela (Mundial 2026)

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Autor: Wygenerowane przez AI Tabele Mistrzostwa Świata 2026 FIFA w USA, Meksyku i Kanadzie

Mundial 2026 - grupa D

Podczas turnieju Mundial 2026 o awans do dalszych gier walczą w grupie D cztery kraje. Są to USA, Paragwaj, Australia oraz Turcja, które rozgrywają swoje mecze na stadionach BC Place (Vancouver), SoFi Stadium (Los Angeles), Lumen Field (Seattle) i Levi's Stadium (Obszar Zatoki San Francisco). Każda reprezentacja chce zdobyć jak najwięcej punktów, żeby zająć wysokie miejsce w końcowej tabeli. Kibice mogą tutaj śledzić wszystkie wyniki oraz sprawdzać, jak radzi sobie konkretna reprezentacja w tej fazie zawodów. Statystyki pokazują liczbę strzelonych bramek i bilans meczów dla każdej drużyny z grupy D. Sytuacja w grupie jest dynamiczna, bo każdy gol może zmienić kolejność zespołów w zestawieniu.

Rozmowa z Janem Urbanem

Mundial 2026 - Grupa D. Wyniki meczów, terminarz

Terminarz meczów w grupie D został tak ułożony, że każda reprezentacja zagra po trzy spotkania w pierwszej fazie turnieju. Poniżej znajduje się lista wszystkich zaplanowanych gier, która pozwala sprawdzić, kiedy i z kim grają poszczególne kraje.

  • 13 czerwca 2026: USA - Paragwaj (-:-)
  • 14 czerwca 2026: Australia - Turcja (-:-)
  • 19 czerwca 2026: USA - Australia (-:-)
  • 20 czerwca 2026: Turcja - Paragwaj (-:-)
  • 26 czerwca 2026: Turcja - USA (-:-)
  • 26 czerwca 2026: Paragwaj - Australia (-:-)

Mundial 2026 - Grupa D. Tabela, punkty i statystyki

Lp. Kraj Mecze Wygrane Remisy Przegrane Bramki+ Bramki- Pkt
1 USA 0 0 0 0 0 0 0
2 Paragwaj 0 0 0 0 0 0 0
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcja 0 0 0 0 0 0 0
MUNDIAL 2026