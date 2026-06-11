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Mundial 2026 - grupa D
Podczas turnieju Mundial 2026 o awans do dalszych gier walczą w grupie D cztery kraje. Są to USA, Paragwaj, Australia oraz Turcja, które rozgrywają swoje mecze na stadionach BC Place (Vancouver), SoFi Stadium (Los Angeles), Lumen Field (Seattle) i Levi's Stadium (Obszar Zatoki San Francisco). Każda reprezentacja chce zdobyć jak najwięcej punktów, żeby zająć wysokie miejsce w końcowej tabeli. Kibice mogą tutaj śledzić wszystkie wyniki oraz sprawdzać, jak radzi sobie konkretna reprezentacja w tej fazie zawodów. Statystyki pokazują liczbę strzelonych bramek i bilans meczów dla każdej drużyny z grupy D. Sytuacja w grupie jest dynamiczna, bo każdy gol może zmienić kolejność zespołów w zestawieniu.
Mundial 2026 - Grupa D. Wyniki meczów, terminarz
Terminarz meczów w grupie D został tak ułożony, że każda reprezentacja zagra po trzy spotkania w pierwszej fazie turnieju. Poniżej znajduje się lista wszystkich zaplanowanych gier, która pozwala sprawdzić, kiedy i z kim grają poszczególne kraje.
- 13 czerwca 2026: USA - Paragwaj (-:-)
- 14 czerwca 2026: Australia - Turcja (-:-)
- 19 czerwca 2026: USA - Australia (-:-)
- 20 czerwca 2026: Turcja - Paragwaj (-:-)
- 26 czerwca 2026: Turcja - USA (-:-)
- 26 czerwca 2026: Paragwaj - Australia (-:-)
Mundial 2026 - Grupa D. Tabela, punkty i statystyki
|Lp.
|Kraj
|Mecze
|Wygrane
|Remisy
|Przegrane
|Bramki+
|Bramki-
|Pkt
|1
|USA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Paragwaj
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Turcja
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0