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Mundial 2026 - grupa A
Mistrzostwa Świata 2026 to wielkie wydarzenie dla kibiców, a mecze grupy A rozgrywane są na czterech różnych stadionach. Piłkarze wychodzą na murawę takich obiektów jak Estadio Azteca (Miasto Meksyk), Estadio Akron (Guadalajara), Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) oraz Estadio BBVA (Monterrey). O awans do dalszej fazy walczą ze sobą Meksyk, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa i Czechy. Rywalizacja w tej grupie zapowiada się ciekawie, ponieważ każda reprezentacja ma swoje mocne strony i liczy na punkty. Statystyki i wyniki meczów pokazują, jak trudne zadanie stoi przed każdą kadrą narodową na tym turnieju. Tabela grupy A zmienia się po każdym rozegranym spotkaniu, co dodatkowo podgrzewa emocje wśród ludzi oglądających mecze.
Mundial 2026 - Grupa A. Wyniki meczów, terminarz
W grupie A zaplanowano sześć spotkań, które zadecydują o tym, kto zostanie w turnieju, a kto pojedzie do domu. Harmonogram meczów obejmuje starcia między reprezentacjami takimi jak Meksyk, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa i Czechy.
- 11 czerwca 2026: Meksyk - RPA (-:-)
- 12 czerwca 2026: Korea Południowa - Czechy (-:-)
- 18 czerwca 2026: Czechy - RPA (-:-)
- 19 czerwca 2026: Meksyk - Korea Południowa (-:-)
- 25 czerwca 2026: Czechy - Meksyk (-:-)
- 25 czerwca 2026: RPA - Korea Południowa (-:-)
Mundial 2026 - Grupa A. Tabela, punkty i statystyki
|Lp.
|Kraj
|Mecze
|Wygrane
|Remisy
|Przegrane
|Bramki+
|Bramki-
|Pkt
|1
|Meksyk
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Republika Południowej Afryki
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Korea Południowa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Czechy
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0