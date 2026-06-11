Mundial 2026 - grupa A. Tabela, wyniki i terminarz

Redakcja Super Sport
2026-06-11 10:03

Rywalizacja w grupie A na Mundialu 2026 nabiera tempa, a kibice z uwagą śledzą każde spotkanie. W tej części turnieju o wyjście z grupy biją się Meksyk, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa oraz Czechy. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje o wynikach meczów, aktualna tabela i statystyki wszystkich drużyn.

Grupa A - Wyniki i tabela (Mundial 2026)

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Autor: Wygenerowane przez AI Tabele Mistrzostwa Świata 2026 FIFA w USA, Meksyku i Kanadzie

Mundial 2026 - grupa A

Mistrzostwa Świata 2026 to wielkie wydarzenie dla kibiców, a mecze grupy A rozgrywane są na czterech różnych stadionach. Piłkarze wychodzą na murawę takich obiektów jak Estadio Azteca (Miasto Meksyk), Estadio Akron (Guadalajara), Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) oraz Estadio BBVA (Monterrey). O awans do dalszej fazy walczą ze sobą Meksyk, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa i Czechy. Rywalizacja w tej grupie zapowiada się ciekawie, ponieważ każda reprezentacja ma swoje mocne strony i liczy na punkty. Statystyki i wyniki meczów pokazują, jak trudne zadanie stoi przed każdą kadrą narodową na tym turnieju. Tabela grupy A zmienia się po każdym rozegranym spotkaniu, co dodatkowo podgrzewa emocje wśród ludzi oglądających mecze.

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Mundial 2026 - Grupa A. Wyniki meczów, terminarz

W grupie A zaplanowano sześć spotkań, które zadecydują o tym, kto zostanie w turnieju, a kto pojedzie do domu. Harmonogram meczów obejmuje starcia między reprezentacjami takimi jak Meksyk, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa i Czechy.

  • 11 czerwca 2026: Meksyk - RPA (-:-)
  • 12 czerwca 2026: Korea Południowa - Czechy (-:-)
  • 18 czerwca 2026: Czechy - RPA (-:-)
  • 19 czerwca 2026: Meksyk - Korea Południowa (-:-)
  • 25 czerwca 2026: Czechy - Meksyk (-:-)
  • 25 czerwca 2026: RPA - Korea Południowa (-:-)

Mundial 2026 - Grupa A. Tabela, punkty i statystyki

Lp. Kraj Mecze Wygrane Remisy Przegrane Bramki+ Bramki- Pkt
1 Meksyk 0 0 0 0 0 0 0
2 Republika Południowej Afryki 0 0 0 0 0 0 0
3 Korea Południowa 0 0 0 0 0 0 0
4 Czechy 0 0 0 0 0 0 0
MUNDIAL 2026