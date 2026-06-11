Mundial 2026 - grupa C

Trwa turniej mundial 2026, a kibice z całego świata śledzą to, co dzieje się w grupie C. O wyjście z grupy walczą ze sobą Brazylia, Maroko, Haiti oraz Szkocja. Drużyny te grają swoje mecze na wielkich i nowoczesnych stadionach w Stanach Zjednoczonych. Piłkarze biegają po murawach takich obiektów jak MetLife Stadium w Nowym Jorku–New Jersey, Gillette Stadium w Bostonie czy Lincoln Financial Field w Filadelfii. Kolejne spotkania tej grupy zaplanowano też na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie i Hard Rock Stadium w Miami. Walka o punkty jest bardzo zacięta, bo każda reprezentacja chce grać dalej w fazie pucharowej mistrzostw świata 2026.

Rozmowa z Janem Urbanem

Mundial 2026 - Grupa C. Wyniki meczów, terminarz

W tej części artykułu można sprawdzić, jak kończyły się poszczególne mecze w grupie C. Terminarz obejmuje wszystkie sześć spotkań, które zostaną rozegrane w czerwcu 2026 roku. Każda reprezentacja, czyli Brazylia, Maroko, Haiti i Szkocja, zagra po trzy mecze. Zdobyte w nich bramki i punkty zdecydują o tym, która reprezentacja zajmie pierwsze miejsce w tabeli. Poniższa lista pokazuje daty meczów i wyniki drużyn walczących na mundialu.

14 czerwca 2026: Brazylia - Maroko (-:-)

14 czerwca 2026: Haiti - Szkocja (-:-)

20 czerwca 2026: Szkocja - Maroko (-:-)

20 czerwca 2026: Brazylia - Haiti (-:-)

25 czerwca 2026: Maroko - Haiti (-:-)

25 czerwca 2026: Szkocja - Brazylia (-:-)

Mundial 2026 - Grupa C. Tabela, punkty i statystyki