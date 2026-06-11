Mundial 2026 - grupa B. Tabela, wyniki i terminarz

Redakcja Super Sport
2026-06-11 10:14

Grupa B na mistrzostwach świata 2026 dostarcza fanom piłki nożnej wielu emocji związanych z walką o awans. W tej części turnieju o punkty grają Kanada, Bośnia i Hercegowina, Katar oraz Szwajcaria. Tutaj można sprawdzić najnowsze wyniki meczów, terminarz spotkań i aktualną tabelę z kompletem statystyk.

Grupa B - Wyniki i tabela (Mundial 2026)

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Autor: Wygenerowane przez AI Tabele Mistrzostwa Świata 2026 FIFA w USA, Meksyku i Kanadzie

Mundial 2026 - grupa B

Mistrzostwa świata 2026 rozkręcają się na dobre, a oczy wielu kibiców są teraz zwrócone na grupę B. O awans do dalszej części turnieju walczą ze sobą Kanada, Bośnia i Hercegowina, Katar oraz Szwajcaria. Rywalizacja tych drużyn odbywa się na stadionach BMO Field (Toronto), Levi's Stadium (Obszar Zatoki San Francisco) oraz SoFi Stadium (Los Angeles). Piłkarze o punkty biją się również na obiektach BC Place (Vancouver) i Lumen Field (Seattle). Każdy wynik ma tutaj ogromne znaczenie dla końcowej tabeli i statystyk tej części mundialu. Warto sprawdzać na bieżąco, kto najlepiej radzi sobie w walce o fazę pucharową.

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Mundial 2026 - Grupa B. Wyniki meczów, terminarz

  • 12 czerwca 2026: Kanada - Bośnia i Hercegowina (-:-)
  • 13 czerwca 2026: Katar - Szwajcaria (-:-)
  • 18 czerwca 2026: Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina (-:-)
  • 19 czerwca 2026: Kanada - Katar (-:-)
  • 24 czerwca 2026: Szwajcaria - Kanada (-:-)
  • 24 czerwca 2026: Bośnia i Hercegowina - Katar (-:-)

Mundial 2026 - Grupa B. Tabela, punkty i statystyki

Lp. Kraj Mecze Wygrane Remisy Przegrane Bramki+ Bramki- Pkt
1 Kanada 0 0 0 0 0 0 0
2 Bośnia i Hercegowina 0 0 0 0 0 0 0
3 Katar 0 0 0 0 0 0 0
4 Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 0
MUNDIAL 2026