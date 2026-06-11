Mundial 2026 - grupa B

Mistrzostwa świata 2026 rozkręcają się na dobre, a oczy wielu kibiców są teraz zwrócone na grupę B. O awans do dalszej części turnieju walczą ze sobą Kanada, Bośnia i Hercegowina, Katar oraz Szwajcaria. Rywalizacja tych drużyn odbywa się na stadionach BMO Field (Toronto), Levi's Stadium (Obszar Zatoki San Francisco) oraz SoFi Stadium (Los Angeles). Piłkarze o punkty biją się również na obiektach BC Place (Vancouver) i Lumen Field (Seattle). Każdy wynik ma tutaj ogromne znaczenie dla końcowej tabeli i statystyk tej części mundialu. Warto sprawdzać na bieżąco, kto najlepiej radzi sobie w walce o fazę pucharową.

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Mundial 2026 - Grupa B. Wyniki meczów, terminarz

12 czerwca 2026: Kanada - Bośnia i Hercegowina (-:-)

13 czerwca 2026: Katar - Szwajcaria (-:-)

18 czerwca 2026: Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina (-:-)

19 czerwca 2026: Kanada - Katar (-:-)

24 czerwca 2026: Szwajcaria - Kanada (-:-)

24 czerwca 2026: Bośnia i Hercegowina - Katar (-:-)

Mundial 2026 - Grupa B. Tabela, punkty i statystyki