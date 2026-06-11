Mundial 2026 - grupa F

Mistrzostwa Świata 2026 trwają w najlepsze, a grupa F to jedna z ciekawszych grup na całym turnieju. O awans do kolejnej rundy biją się ze sobą Holandia, Japonia, Szwecja oraz Tunezja. Wszystkie te kraje grają swoje mecze na czterech stadionach, którymi są AT&T Stadium w Dallas, Estadio BBVA w Monterrey, NRG Stadium w Houston i Arrowhead Stadium w Kansas City. Dla kibiców najważniejsze są punkty i to, ile goli strzeliła ich reprezentacja w każdym meczu. Sytuacja w grupie F jest dynamiczna, więc warto śledzić tabelę oraz wyniki spotkań po każdej kolejce. Każda wygrana lub przegrana ma tutaj ogromny wpływ na to, kto pojedzie do domu, a kto będzie grał dalej w turnieju.

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Mundial 2026 - Grupa F. Wyniki meczów, terminarz

Kibice mogą tutaj sprawdzić wszystkie wyniki oraz daty spotkań rozgrywanych w ramach tej grupy. Każda reprezentacja, czyli Holandia, Japonia, Szwecja i Tunezja, ma do rozegrania po trzy mecze o punkty. Wyniki tych starć są kluczowe dla układu sił, ponieważ tylko najlepsze drużyny przejdą do kolejnego etapu turnieju. Terminarz obejmuje mecze od połowy czerwca aż do ostatnich spotkań grupowych zaplanowanych na 26 czerwca 2026 roku.

14 czerwca 2026: Holandia - Japonia (-:-)

15 czerwca 2026: Szwecja - Tunezja (-:-)

20 czerwca 2026: Holandia - Szwecja (-:-)

21 czerwca 2026: Tunezja - Japonia (-:-)

26 czerwca 2026: Japonia - Szwecja (-:-)

26 czerwca 2026: Tunezja - Holandia (-:-)

Mundial 2026 - Grupa F. Tabela, punkty i statystyki