Mundial 2026 - grupa G

Mistrzostwa świata 2026 trwają w najlepsze, a mecze w grupie G przyciągają uwagę ludzi z całego globu. W tej części turnieju o punkty grają Belgia, Egipt, Iran oraz Nowa Zelandia. Spotkania tych drużyn odbywają się na trzech dużych obiektach, którymi są Lumen Field (Seattle), SoFi Stadium (Los Angeles) oraz BC Place (Vancouver). Każda reprezentacja chce zdobyć jak najwięcej bramek i punktów, żeby zająć wysokie miejsce w tabeli. Kibice mogą tu śledzić na bieżąco, jak radzą sobie poszczególne kraje w drodze do kolejnej rundy. Sytuacja zmienia się po każdym gwizdku sędziego, więc warto regularnie zaglądać do statystyk i sprawdzać najnowsze dane.

Jan Urban nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Komentarz SE

Mundial 2026 - Grupa G. Wyniki meczów, terminarz

15 czerwca 2026: Belgia - Egipt (-:-)

16 czerwca 2026: Iran - Nowa Zelandia (-:-)

21 czerwca 2026: Belgia - Iran (-:-)

22 czerwca 2026: Nowa Zelandia - Egipt (-:-)

27 czerwca 2026: Egipt - Iran (-:-)

27 czerwca 2026: Nowa Zelandia - Belgia (-:-)

Mundial 2026 - Grupa G. Tabela, punkty i statystyki