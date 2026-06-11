Mundial 2026 - grupa I. Tabela, wyniki i terminarz

Redakcja Super Sport
2026-06-11 11:49

Mistrzostwa świata 2026 trwają w najlepsze, a w grupie I o awans biją się Francja, Senegal, Irak i Norwegia. W tym miejscu znajdziesz wszystkie wyniki meczów oraz aktualne statystyki bramek i punktów. Tabela pokazuje, która reprezentacja ma teraz największe szanse, żeby grać dalej w turnieju.

Grupa I - Wyniki i tabela (Mundial 2026)

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Autor: Wygenerowane przez AI Tabele Mistrzostwa Świata 2026 FIFA w USA, Meksyku i Kanadzie

Mundial 2026 - grupa I

Rywalizacja na mistrzostwach świata 2026 przyciąga przed ekrany miliony ludzi, a w grupie I o punkty walczą Francja, Senegal, Irak oraz Norwegia. Wszystkie mecze tych drużyn są rozgrywane na stadionach MetLife Stadium w lokalizacji Nowy Jork i New Jersey, Gillette Stadium w Bostonie, Lincoln Financial Field w Filadelfii oraz BMO Field w Toronto. Walka o wyjście z grupy jest bardzo zacięta, bo każda reprezentacja chce pokazać się z jak najlepszej strony na tak dużej imprezie. Kibice szukają informacji o tym, jak wyglądają aktualne wyniki i sytuacja w tabeli po kolejnych spotkaniach. Statystyki pokazują czarno na białym, kto strzela najwięcej goli i kto najlepiej broni dostępu do własnej bramki. Ostateczny układ sił w grupie I poznamy dopiero po rozegraniu wszystkich zaplanowanych meczów.

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Mundial 2026 - Grupa I. Wyniki meczów, terminarz

Poniżej znajdziesz pełny terminarz spotkań oraz wyniki, jakie padły na boiskach w USA i Kanadzie w ramach rozgrywek grupy I. Sprawdź, jak poradziła sobie Francja w starciach z trudnymi rywalami i czy Norwegia zdołała urwać punkty faworytom. Tabela zmienia się po każdym gwizdku sędziego, dlatego warto śledzić na bieżąco, co działo się w meczach, w których grały Irak oraz Senegal.

  • 16 czerwca 2026: Francja - Senegal (-:-)
  • 17 czerwca 2026: Irak - Norwegia (-:-)
  • 22 czerwca 2026: Francja - Irak (-:-)
  • 23 czerwca 2026: Norwegia - Senegal (-:-)
  • 26 czerwca 2026: Senegal - Irak (-:-)
  • 26 czerwca 2026: Norwegia - Francja (-:-)

Mundial 2026 - Grupa I. Tabela, punkty i statystyki

Lp. Kraj Mecze Wygrane Remisy Przegrane Bramki+ Bramki- Pkt
1 Francja 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0
3 Irak 0 0 0 0 0 0 0
4 Norwegia 0 0 0 0 0 0 0
MUNDIAL 2026