Mundial 2026 - grupa I

Rywalizacja na mistrzostwach świata 2026 przyciąga przed ekrany miliony ludzi, a w grupie I o punkty walczą Francja, Senegal, Irak oraz Norwegia. Wszystkie mecze tych drużyn są rozgrywane na stadionach MetLife Stadium w lokalizacji Nowy Jork i New Jersey, Gillette Stadium w Bostonie, Lincoln Financial Field w Filadelfii oraz BMO Field w Toronto. Walka o wyjście z grupy jest bardzo zacięta, bo każda reprezentacja chce pokazać się z jak najlepszej strony na tak dużej imprezie. Kibice szukają informacji o tym, jak wyglądają aktualne wyniki i sytuacja w tabeli po kolejnych spotkaniach. Statystyki pokazują czarno na białym, kto strzela najwięcej goli i kto najlepiej broni dostępu do własnej bramki. Ostateczny układ sił w grupie I poznamy dopiero po rozegraniu wszystkich zaplanowanych meczów.

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Mundial 2026 - Grupa I. Wyniki meczów, terminarz

Poniżej znajdziesz pełny terminarz spotkań oraz wyniki, jakie padły na boiskach w USA i Kanadzie w ramach rozgrywek grupy I. Sprawdź, jak poradziła sobie Francja w starciach z trudnymi rywalami i czy Norwegia zdołała urwać punkty faworytom. Tabela zmienia się po każdym gwizdku sędziego, dlatego warto śledzić na bieżąco, co działo się w meczach, w których grały Irak oraz Senegal.

16 czerwca 2026: Francja - Senegal (-:-)

17 czerwca 2026: Irak - Norwegia (-:-)

22 czerwca 2026: Francja - Irak (-:-)

23 czerwca 2026: Norwegia - Senegal (-:-)

26 czerwca 2026: Senegal - Irak (-:-)

26 czerwca 2026: Norwegia - Francja (-:-)

Mundial 2026 - Grupa I. Tabela, punkty i statystyki