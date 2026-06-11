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Mundial 2026 - grupa J
Rywalizacja w grupie J mistrzostw świata 2026 od początku budzi duże zainteresowanie kibiców. W tej części turnieju o awans do fazy pucharowej walczą Argentyna, Algieria, Austria i Jordania. Mecze tych reprezentacji odbywają się na stadionach Arrowhead Stadium (Kansas City), Levi's Stadium (Obszar Zatoki San Francisco) oraz AT&T Stadium (Dallas). Każdy mecz ma duże znaczenie dla układu tabeli, dlatego istotne są bieżące wyniki oraz statystyki drużyn. Zestawienie obejmuje informacje o tym, kto jest najbliżej awansu i jakie rezultaty padły w dotychczasowych spotkaniach.
Mundial 2026 - Grupa J. Wyniki meczów, terminarz
W grupie J zaplanowano kilka ważnych spotkań, które zdecydują o dalszych losach reprezentacji. Argentyna, Algieria, Austria oraz Jordania wyjdą na boiska w różnych miastach, żeby walczyć o punkty. Poniżej znajduje się dokładny terminarz meczów wraz z miejscami na wpisanie wyników.
- 17 czerwca 2026:Argentyna - Algieria (-:-)
- 17 czerwca 2026:Austria - Jordania (-:-)
- 22 czerwca 2026:Argentyna - Austria (-:-)
- 23 czerwca 2026:Jordania - Algieria (-:-)
- 28 czerwca 2026:Algieria - Austria (-:-)
- 28 czerwca 2026:Jordania - Argentyna (-:-)
Mundial 2026 - Grupa J. Tabela, punkty i statystyki
Aktualna tabela grupy J pozwala szybko zorientować się w sytuacji punktowej wszystkich drużyn. Argentyna, Algieria, Austria i Jordania są tutaj uszeregowane według zdobytych punktów oraz bilansu bramek. Dane te są kluczowe dla ustalenia, które kraje wyjdą z grupy na mistrzostwach świata 2026.
|Lp.
|Kraj
|Mecze
|Wygrane
|Remisy
|Przegrane
|Bramki+
|Bramki-
|Pkt
|1
|Argentyna
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Algieria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Jordania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0