Mundial 2026 - grupa J. Tabela, wyniki i terminarz

Redakcja Super Sport
2026-06-11 12:03

Grupa J na mistrzostwach świata 2026 to miejsce rywalizacji dla czterech drużyn narodowych. O punkty i awans do kolejnej fazy turnieju walczą ze sobą Argentyna, Algieria, Austria oraz Jordania. Poniżej znajdują się wszystkie najważniejsze informacje o wynikach meczów, statystykach i aktualnym układzie tabeli.

Grupa J - Wyniki i tabela (Mundial 2026)

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Autor: Wygenerowane przez AI Tabele Mistrzostwa Świata 2026 FIFA w USA, Meksyku i Kanadzie

Mundial 2026 - grupa J

Rywalizacja w grupie J mistrzostw świata 2026 od początku budzi duże zainteresowanie kibiców. W tej części turnieju o awans do fazy pucharowej walczą Argentyna, Algieria, Austria i Jordania. Mecze tych reprezentacji odbywają się na stadionach Arrowhead Stadium (Kansas City), Levi's Stadium (Obszar Zatoki San Francisco) oraz AT&T Stadium (Dallas). Każdy mecz ma duże znaczenie dla układu tabeli, dlatego istotne są bieżące wyniki oraz statystyki drużyn. Zestawienie obejmuje informacje o tym, kto jest najbliżej awansu i jakie rezultaty padły w dotychczasowych spotkaniach.

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Mundial 2026 - Grupa J. Wyniki meczów, terminarz

W grupie J zaplanowano kilka ważnych spotkań, które zdecydują o dalszych losach reprezentacji. Argentyna, Algieria, Austria oraz Jordania wyjdą na boiska w różnych miastach, żeby walczyć o punkty. Poniżej znajduje się dokładny terminarz meczów wraz z miejscami na wpisanie wyników.

  • 17 czerwca 2026:Argentyna - Algieria (-:-)
  • 17 czerwca 2026:Austria - Jordania (-:-)
  • 22 czerwca 2026:Argentyna - Austria (-:-)
  • 23 czerwca 2026:Jordania - Algieria (-:-)
  • 28 czerwca 2026:Algieria - Austria (-:-)
  • 28 czerwca 2026:Jordania - Argentyna (-:-)

Mundial 2026 - Grupa J. Tabela, punkty i statystyki

Aktualna tabela grupy J pozwala szybko zorientować się w sytuacji punktowej wszystkich drużyn. Argentyna, Algieria, Austria i Jordania są tutaj uszeregowane według zdobytych punktów oraz bilansu bramek. Dane te są kluczowe dla ustalenia, które kraje wyjdą z grupy na mistrzostwach świata 2026.

Lp. Kraj Mecze Wygrane Remisy Przegrane Bramki+ Bramki- Pkt
1 Argentyna 0 0 0 0 0 0 0
2 Algieria 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0
MUNDIAL 2026