Trener reprezentacji USA - Mauricio Pochettino. Kim jest selekcjoner? Biografia i największe sukcesy

Mauricio Pochettino - życiorys

Mauricio Roberto Pochettino urodził się 2 marca 1972 roku w argentyńskiej miejscowości Murphy w rodzinie o włoskich korzeniach. Od dziecka interesował się sportem, a w młodym wieku rozpoczął treningi piłkarskie w klubie Newell's Old Boys. To właśnie w tej drużynie zadebiutował w seniorskiej piłce na pozycji środkowego obrońcy i dzielił nawet pokój z samym Diego Maradoną. W 1994 roku przeniósł się do Europy, gdzie podpisał kontrakt z hiszpańskim klubem Espanyol. Ze względu na bardzo twardą grę w obronie zyskał tam przydomek Szeryf. W kolejnych latach występował jeszcze w barwach Paris Saint-Germain oraz Bordeaux, a w 2006 roku ostatecznie zakończył karierę piłkarską.

Zaraz po przejściu na sportową emeryturę Argentyńczyk rozpoczął w Madrycie kursy przygotowujące do pracy w roli szkoleniowca. Jego debiut na ławce trenerskiej miał miejsce w 2009 roku w zespole Espanyol. Następnie przeniósł się na kilka lat do Anglii, gdzie pracował jako trener w drużynach Southampton oraz Tottenham Hotspur. Później wrócił do Francji na stanowisko menedżera Paris Saint-Germain, by w 2023 roku ponownie pojawić się w Londynie i poprowadzić Chelsea. Od września 2024 roku argentyński trener pracuje z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Prywatnie interesuje się koncepcją uniwersalnej energii, a na co dzień współpracuje ze swoim starszym synem, który jest trenerem przygotowania fizycznego.

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Mauricio Pochettino - kariera i najważniejsze informacje

Podczas pracy w roli trenera Argentyńczyk dał się poznać jako zwolennik ofensywnego stylu gry z wykorzystaniem wysokiego pressingu. Jego drużyny bardzo często ustawiają się w formacji z 4 obrońcami, 2 defensywnymi pomocnikami i 3 zawodnikami wspierającymi napastnika. Szkoleniowiec wymaga od swoich piłkarzy budowania akcji od własnej bramki oraz natychmiastowego ataku na przeciwnika po stracie piłki. Przez lata pracy w takich klubach jak Tottenham Hotspur czy Paris Saint-Germain udowodnił, że potrafi skutecznie wprowadzać do pierwszej drużyny młodych zawodników z akademii. Argentyńczyk bardzo często pomaga młodym graczom w rozwoju technicznym oraz mentalnym, co traktuje jako formę spłaty długu wobec lig, w których pracuje. Obecnie jako selekcjoner kadry Stanów Zjednoczonych stara się zaszczepić ten sam agresywny styl gry w piłce reprezentacyjnej.

Imię i nazwisko: Mauricio Roberto Pochettino

Mauricio Roberto Pochettino Data urodzenia: 02.03.1972

02.03.1972 Miejsce urodzenia: Murphy (Argentyna)

Murphy (Argentyna) Narodowość (pochodzenie): Argentyna

Argentyna Trener klubowy: Espanyol (2009-2012), Southampton (2013-2014), Tottenham Hotspur (2014-2019), Paris Saint-Germain (2021-2022), Chelsea (2023-2024)

Espanyol (2009-2012), Southampton (2013-2014), Tottenham Hotspur (2014-2019), Paris Saint-Germain (2021-2022), Chelsea (2023-2024) Trener reprezentacji: Stany Zjednoczone (od 2024 r.)

Mauricio Pochettino - sukcesy i osiągnięcia

Będąc jeszcze piłkarzem argentyński obrońca wygrał mistrzostwo swojego kraju z klubem Newell's Old Boys, a z drużyną Espanyol zdobył 2 razy Puchar Króla. W karierze trenerskiej największą liczbę trofeów zapewnił sobie na ławce Paris Saint-Germain, gdzie wywalczył mistrzostwo Francji, Puchar Francji oraz krajowy Superpuchar. Jednym z jego największych sukcesów na arenie międzynarodowej był awans do finału Ligi Mistrzów w 2019 roku, kiedy to prowadził Tottenham Hotspur. Jako menedżer tego londyńskiego klubu wygrał swoje pierwsze 100 spotkań w angielskiej lidze w rekordowo krótkim czasie. Praca z reprezentacją Stanów Zjednoczonych przyniosła mu 2. miejsce w prestiżowym Złotym Pucharze w 2025 roku. Łącznie jako trener poprowadził swoje zespoły w 676 meczach, odnosząc dokładnie 330 zwycięstw.