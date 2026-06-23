MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj? Kto gra na mundialu we wtorek, 23 czerwca? Potęgi kończą drugą kolejkę!

Mundial 2026. Portugalia chce zmazać plamę, a Anglia awansować dalej

Mundial 2026 nabrał już rumieńców. W poniedziałek (22 czerwca) byliśmy świadkami absolutnej historii. Leo Messi strzelił dwa gole w meczu Argentyny z Austrią (2:0) i został nowym rekordzistą strzelców na MŚ z 18 trafieniami. Przy okazji obrońcy tytułu z dwoma zwycięstwami zapewnili już sobie awans do 1/16 finału, podobnie jak srebrna ostatnio Francja, która w meczu przerwanym na dwie godziny przez burzę pokonała Irak 3:0. W nocy w te same ślady poszła Norwegia, po niezwykle cennym zwycięstwie z Senegalem (3:2). Nad ranem Algieria wygrała z kolei w meczu o wszystko z Jordanią (2:1) i wciąż jest w grze o awans do fazy pucharowej. We wtorek, 24 czerwca, czekają nas podobne emocje - dojdzie do meczu na szczycie Anglii, a także spotkania o życie Chorwacji. Najwięcej emocji budzi jednak drugi mecz Portugalii, która z Uzbekistanem rozpocznie wtorkowe zmagania, żądna zemsty po wpadce z Demokratyczną Republiką Konga (1:1). Jakie jeszcze mecze odbędą się dzisiaj i w nocy na środę (23/24 czerwca)?

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Godz. 19:00, Grupa K: Portugalia - Uzbekistan. Portugalczycy po remisie w pierwszym meczu muszą zrobić wszystko, aby sięgnąć po 3 punkty. Dla Uzbekistanu pierwszy w historii awans na MŚ jest już osiągnięciem, a gol strzelony Kolumbii (1:3) na zawsze zapisał się w historii tej reprezentacji. Czy przeciwko europejskiej potędze uda jej się przeżyć podobne chwile radości? Byłoby to sporą niespodzianką, których na mundialu widzieliśmy już sporo. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP2, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 22:00, Grupa L: Anglia - Ghana. To starcie na szczycie grupy może zapewnić którejś z drużyn awans do 1/16 finału. Anglicy po świetnym meczu pokonali w pierwszej kolejce Chorwację (4:2), z kolei Ghańczycy po golu w doliczonym czasie gry okazali się lepsi od Panamy (1:0). Obu drużynom wystarczy więc zwycięstwo w tym meczu, aby być pewnym dalszej gry na mundialu. Nie ma co ukrywać, że faworytem jest Anglia, ale Ghana z pewnością spróbuje się jej postawić. Transmisja na żywo na antenach TVP1, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 1:00 (w nocy z wtorku na środę), Grupa L: Panama - Chorwacja. Wspomniany wcześniej mecz o życie zapowiada się pasjonująco! Zarówno Panamczycy, jak i Chorwaci potrzebują zwycięstwa, aby nie stracić kontaktu z Anglią i Ghaną. A wygrać może tylko jedna drużyna - ewentualnie żadna przy remisie, na który z pewnością nie chcą sobie pozwolić. Czy brązowi medaliści ostatnich MŚ w Katarze i wicemistrzowie z Rosji pokażą siłę w starciu o wszystko? Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP2, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 4:00 (w nocy z wtorku na środę), Grupa K: Kolumbia - DR Konga. W ostatnim meczu drugiej kolejki fazy grupowej zmierzą się zespoły zadowolone po pierwszych starciach. Kolumbijczycy zgodnie z planem ograli Uzbekistan, choć stracili gola (3:1), a zawodnicy z Demokratycznej Republiki Konga sensacyjnie urwali punkty Portugalii (1:1). Teraz czeka ich drugie trudne starcie, w którym korzystny wynik może znacząco pomóc w awansie z grupy! Transmisja na żywo na antenach TVP1, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

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