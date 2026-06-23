MŚ 2026. Mecz Francja - Irak przerwany na 2 godziny! Bezlitosne prawo w USA

Z powodu burzy po 1. połowie przerwano mecz piłkarskich mistrzostw świata Francja - Irak.

Druga połowa rozpoczęła się po blisko 2 godzinach, o godzinie 2:00 w nocy czasu polskiego.

Ostatecznie Francja pokonała Irak 3:0 (1:0) i zapewniła sobie awans do 1/16 finału MŚ.

MŚ 2026: Przerwano mecz Francja - Irak

Francja bez większych kłopotów pokonała Irak 3:0, a dwa gole zdobył napastnik Kylian Mbappe, który na mistrzostwach świata ma już ich 16. Spotkanie rozpoczęte o 23 z powodu burzy nad stadionem musiało zostać zawieszone, a przerwa między połowami zamiast 15 minut, trwała blisko dwie godziny! Pod koniec pierwszej połowy w Filadelfii nad stadionem przeszła rzęsista ulewa, która nie ułatwiła piłkarzom gry. W przerwie spotkania kibice musieli opuścić trybuny, bowiem nad stadionem zagrzmiało, a przepisy bezpieczeństwa w tej kwestii w Stanach Zjednoczonych są bardzo restrykcyjne. Organizatorzy co chwilę przekładali wznowienie gry, co udało się dopiero o godzinie 2 czasu polskiego, gdy rozpoczynał się już drugi mecz tej grupy Norwegia - Senegal.

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Ulewa z piorunami, jaka przeszła nad Filadelfią, spowodowała długą przerwę, lecz nie popsuła fety kibicom reprezentacji „Trójkolorowych”. Drugiego gola zdobyli jednak w wyjątkowo kuriozalnej sytuacji. Irakijczycy wznawiali grę z linii pola bramkowego, a Zaid Tahseen niedokładnie podał do stojącego obok bramkarza, który nie przyjął piłki. Ta trafiła pod nogi Ousmane’a Dembele, który szybko zagrał do Mbappe, a ten zdobył bardzo łatwego gola. W kolejnej akcji drużynę z Zatoki Perskiej poprzeczka uratowała od utraty trzeciej bramki.

Francuzi nie rezygnowali z pressingu na połowie rywala i Irakijczycy często popełniali błędy. W 66. minucie Michael Olise przejął piłkę, idealnie obsłużył Dembele i Basil znów był bezradny. W końcówce znów uaktywnił się Mbappe, który najwyraźniej chce gonić Leo Messiego w klasyfikacji najlepszych strzelców MŚ. Ostatecznie swojego dorobku już nie powiększył i obecnie traci dwa gole do Argentyńczyka, zrównując się z Miroslavem Klose.

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