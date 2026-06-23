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Wynik meczu Jordania - Algieria
- Jordania [1:0] Algieria
Jordania - Algieria - STATYSTYKI
|Statystyka
|Jordania
|Algieria
|Bramki
|1
|0
|Kto strzelił
N. Al Rashdan (36')
|-
|Liczba kartek
|0
|1
|Kartki żółte
|-
R. Zerrouki (44')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
|-
|-
|Strzały celne
|3
|2
|Strzały niecelne
|3
|1
|Wszystkie strzały
|6
|4
|Strzały zablokowane
|0
|1
|Strzały z pola karnego
|3
|2
|Strzały spoza pola karnego
|3
|2
|Faule
|2
|5
|Rzuty rożne
|0
|3
|Spalone
|1
|0
|Posiadanie piłki
|26%
|74%
|Interwencje bramkarza
|2
|2
|Wszystkie podania
|117
|338
|Celne podania
|93
|301
|Skuteczność podań
|79%
|89%
Jan Urban nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Komentarz SE
Jordania - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Jordania:
- Yazeed Abu Laila (bramkarz)
- Abdallah Nasib (obrońca)
- Yazan Al-Arab (obrońca)
- Husam Ali Mohammad Abudahab (obrońca)
- Ehsan Haddad (pomocnik)
- Nizar Al-Rashdan (pomocnik)
- Noor Al-Rawabdeh (pomocnik)
- Mohannad Abu Taha (pomocnik)
- Mahmoud Al-Mardi (napastnik)
- Ali Olwan (napastnik)
- Mousa Tamari (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Noureddin Zaid (bramkarz)
- Abdallah Al-Fakhouri (bramkarz)
- Mo Abualnadi (obrońca)
- Mohammad Ali Hasheesh (obrońca)
- Saleem Obaid (obrońca)
- Saad Al Rousan (obrońca)
- Anas Badawi (obrońca)
- Mohammad Abu Ghoush (obrońca)
- Amer Jamous (pomocnik)
- Rajaei Ayed (pomocnik)
- Ibrahim Sadeh (pomocnik)
- Mohammad Al Daoud (pomocnik)
- Mohammad Abu Zrayq (napastnik)
- Ali Al Azaizah (napastnik)
- Odeh Fakhoury (napastnik)
Algieria - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Algieria:
- Luca Zidane (bramkarz)
- Rafik Belghali (obrońca)
- Aïssa Mandi (obrońca)
- Ramy Bensebaini (obrońca)
- Rayan Aït-Nouri (obrońca)
- Hicham Boudaoui (pomocnik)
- Ramiz Zerrouki (pomocnik)
- Ibrahim Maza (pomocnik)
- Riyad Mahrez (napastnik)
- Amine Gouiri (napastnik)
- Farès Chaïbi (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Melvin Mastil (bramkarz)
- Oussama Benbot (bramkarz)
- Achref Abada (obrońca)
- Mohamed Tougai (obrońca)
- Zineddine Belaid (obrońca)
- Jaouen Hadjam (obrońca)
- Samir Sophian Chergui (obrońca)
- Houssem Aouar (pomocnik)
- Nabil Bentaleb (pomocnik)
- Yassine Titraoui (pomocnik)
- Anis Hadj Moussa (napastnik)
- Adil Boulbina (napastnik)
- Ahmed Nadhir Benbouali (napastnik)
- Farès Ghedjemis (napastnik)