Mecz Jordania - Algieria (23.06.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Redakcja Super Sport
2026-06-23 5:55

Jordania i Algieria grają właśnie na Levi's Stadium w Santa Clara w ramach drugiej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Spotkanie odbywające się 23 czerwca to kolejny krok obu reprezentacji w walce o punkty na mistrzostwach świata. Żeby dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja na boisku, warto rzucić okiem na statystyki meczu Jordania - Algieria. Poniżej znajdziecie wynik oraz statystyki tego starcia.

Złote trofeum Pucharu Świata FIFA na zielonej murawie stadionu, z powiewającymi w tle flagami Jordanii (czarny, biały, zielony z czerwonym trójkątem i białą gwiazdą) oraz Algierii (zielono-biała z czerwonym półksiężycem i gwiazdą). Więcej o Mundialu 2026 na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Jordan-Algeria (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Jordania - Algieria

  • Jordania [1:0] Algieria

Jordania - Algieria - STATYSTYKI

StatystykaJordaniaAlgieria
Bramki10
Kto strzelił

N. Al Rashdan (36')

-
Liczba kartek01
Kartki żółte-

R. Zerrouki (44')

Kartki czerwone--
Zmiany--
Strzały celne32
Strzały niecelne31
Wszystkie strzały64
Strzały zablokowane01
Strzały z pola karnego32
Strzały spoza pola karnego32
Faule25
Rzuty rożne03
Spalone10
Posiadanie piłki26%74%
Interwencje bramkarza22
Wszystkie podania117338
Celne podania93301
Skuteczność podań79%89%
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Jordania - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Jordania:

  • Yazeed Abu Laila (bramkarz)
  • Abdallah Nasib (obrońca)
  • Yazan Al-Arab (obrońca)
  • Husam Ali Mohammad Abudahab (obrońca)
  • Ehsan Haddad (pomocnik)
  • Nizar Al-Rashdan (pomocnik)
  • Noor Al-Rawabdeh (pomocnik)
  • Mohannad Abu Taha (pomocnik)
  • Mahmoud Al-Mardi (napastnik)
  • Ali Olwan (napastnik)
  • Mousa Tamari (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Noureddin Zaid (bramkarz)
  • Abdallah Al-Fakhouri (bramkarz)
  • Mo Abualnadi (obrońca)
  • Mohammad Ali Hasheesh (obrońca)
  • Saleem Obaid (obrońca)
  • Saad Al Rousan (obrońca)
  • Anas Badawi (obrońca)
  • Mohammad Abu Ghoush (obrońca)
  • Amer Jamous (pomocnik)
  • Rajaei Ayed (pomocnik)
  • Ibrahim Sadeh (pomocnik)
  • Mohammad Al Daoud (pomocnik)
  • Mohammad Abu Zrayq (napastnik)
  • Ali Al Azaizah (napastnik)
  • Odeh Fakhoury (napastnik)

Algieria - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Algieria:

  • Luca Zidane (bramkarz)
  • Rafik Belghali (obrońca)
  • Aïssa Mandi (obrońca)
  • Ramy Bensebaini (obrońca)
  • Rayan Aït-Nouri (obrońca)
  • Hicham Boudaoui (pomocnik)
  • Ramiz Zerrouki (pomocnik)
  • Ibrahim Maza (pomocnik)
  • Riyad Mahrez (napastnik)
  • Amine Gouiri (napastnik)
  • Farès Chaïbi (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Melvin Mastil (bramkarz)
  • Oussama Benbot (bramkarz)
  • Achref Abada (obrońca)
  • Mohamed Tougai (obrońca)
  • Zineddine Belaid (obrońca)
  • Jaouen Hadjam (obrońca)
  • Samir Sophian Chergui (obrońca)
  • Houssem Aouar (pomocnik)
  • Nabil Bentaleb (pomocnik)
  • Yassine Titraoui (pomocnik)
  • Anis Hadj Moussa (napastnik)
  • Adil Boulbina (napastnik)
  • Ahmed Nadhir Benbouali (napastnik)
  • Farès Ghedjemis (napastnik)
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