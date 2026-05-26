Awantura po Gali Ekstraklasy! "Co ci znowu nie pasi?", "Trochę pokory"

Piotr Lekszycki
2026-05-26 8:02

Gala Ekstraklasy 2026 wywołała skrajne emocje. Nie wszystkim podoba się lista nagrodzonych, a może przede wszystkim tych, którzy nie zostali laureatami. Swoje niezadowolenie w wymowny sposób wyraził Lukas Podolski. Po wpisie właściciela Górnika Zabrze wybuchła awantura! Gala Ekstraklasy 2026 jeszcze długo pozostanie w pamięci.

Gala Ekstraklasy 2026 odbyła się w poniedziałek, 25 maja, w Warszawie. Nagrody indywidualne za miniony sezon najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce przyznano w dziewięciu kategoriach. Wśród laureatów zabrakło miejsca dla przedstawiciela Górnika Zabrze, wicemistrza kraju i zdobywcy Pucharu Polski. Najwyraźniej nie spodobało się to Lukasowi Podolskiemu, właścicielowi klubu, który w zeszłym sezonie był jeszcze czynnym piłkarzem występującym w Ekstraklasie. - #Lecabaret - napisał na platformie X "Poldi" i uruchomił lawinę. Awantura wybuchła momentalnie. Internauci byli mocno podzieleni. Część uznała, że Lukas Podolski się zagalopował. 

Co ci znowu nie pasi?; Trochę pokory; Z całym szacunkiem do Górnika, ale kogo niby chciałeś?

- pisali. Jednak była też bardzo liczna grupa osób, która z aprobatą odniosła się do słów właściciela Górnika Zabrze. 

Co roku kompromitacja; Żałosne; Pełna zgoda, Szefie; Robimy swoje i się śmiejemy!

- komentowali użytkownicy portalu X, którzy nie byli zadowoleni z rozstrzygnięć Gali Ekstraklasy 2026. Wielu internautów szczególnie podkreślało brak wyróżnienia dla szkoleniowca Górnika - Michala Gašparík i obrońcy wicemistrzów Polski - Rafała Janickiego.

Gala Ekstraklasy 2026. Lista laureatów

  • Piłkarz Sezonu: Bartosz Nowak (GKS Katowice)
  • Trener Sezonu: Niels Frederiksen (Lech Poznań)
  • Bramkarz Sezonu: Xavier Dziekoński (Korona Kielce)
  • Obrońca Sezonu: Wojciech Mońka (Lech Poznań)
  • Pomocnik Sezonu: Bartosz Nowak (GKS Katowice)
  • Napastnik Sezonu: Karol Czubak (Motor Lublin)
  • Młodzieżowiec Sezonu: Marcel Reguła (Zagłębie Lubin)
  • Turbokozak Sezonu: Karol Czubak (Motor Lublin)
  • Numer Sezonu: 110 goli w ekstraklasie Jesusa Imaza (obecnie Jagiellonia Białystok)
