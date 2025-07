Mikael Ishak w końcu to zrobił. Co za wyczyn kapitana Lecha w Europie!

Co za pokaz mocy Lecha Poznań! "Kolejorz" rozbił Breidablik Kopavogur aż 7:1 w pierwszym meczu II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów, odnosząc najwyższe zwycięstwo w historii swoich występów w europejskich pucharach. Bohaterem spotkania był Mikael Ishak, który skompletował hat-tricka i zbliża się do bariery stu goli dla poznańskiego klubu.