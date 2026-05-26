Ogromny skandal na Gali Ekstraklasy 2026. Król strzelców potraktowany jak jakiś kajtek! "W schowku na miotły"

Skandal na Gali Ekstraklasy 2026. Król strzelców uhonorowany poza sceną

Jak to zwykle bywa przy plebiscytach, trudno zadowolić wszystkich. Gala Ekstraklasy 2026, podczas której nagrodzono laureatów w dziewięciu kategoriach, także wywołała kontrowersje. Nie wytrzymał m.in. Lukas Podolski, który w mediach społecznościowych napisał po prostu: "Le cabaret", co wywołało wielką awanturę w sieci. Atmosferę na pewno łagodziły piękne panie, które zadały szyku na Gali Ekstraklasy. Widzieliśmy m.in. Sylwię Dekiert w sukience z głębokim dekoltem czy byłą łyżwiarkę Aidę Bellę w eleganckiej czarnej kreacji. Sielanki jednak nie było, bo wybuchł ogromny skandal. Najsmutniejsze jest to, że dotyczył jednego z laureatów. Jak przekazuje portal Meczyki.pl, Tomas Bobcek uhonorowany został... poza sceną. Można odnieść wrażenie, że potraktowany został jak jakiś kajtek, z którym nikt się nie liczy! A przecież mowa o najlepszym strzelcu Ekstraklasy.

Tomas Bobcek podwójnie upokorzony! "Król strzelców dostaje nagrodę w schowku na miotły"

Oburzenia całą kuriozalną sytuacją nie kryją i kibice, i eksperci. - Jestem zaskoczony, że statuetkę wręcza się poza sceną. To jest duży błąd - ocenił Roman Kołtoń. - Mogliby te 5 minut dołożyć w transmisji. Jest czas na numery Lotto, a nie ma na wyróżnienie Króla Strzelców - wtórował mu Radosław Przybylski. Internauci byli zdecydowanie mniej dyplomatyczni.

Skandal na najwyższym poziomie; Wstyd po prostu, inaczej się tego nie da opisać; Król strzelców dostaje nagrodę w schowku na miotły; Wstyd, żenada, kompromitacja

- pieklili się użytkownicy portalu X. To nie jedyne upokorzenie, które spotkało najlepszego snajpera Ekstraklasy. Mimo że Tomas Bobcek został królem strzelców, to nagrodę w kategorii "napastnik roku" na Gali Ekstraklasy 2026 zgarnął Karol Czubak, który zdobył o dwa gole mniej.

