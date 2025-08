Rocznica Powstania Warszawskiego. Tak PKO BP Ekstraklasa uczci pamięć bohaterów

1 sierpnia to wyjątkowa data w historii Polski. Rocznica Powstania Warszawskiego znów połączy cały kraj w zadumie i wspomnieniach bohaterów zrywu w stolicy z 1944 roku. PKO BP Ekstraklasa pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki uczci ich pamięć w zorganizowany sposób. – Od lat wspieramy inicjatywy historyczne i patriotyczne, bo wierzymy, że piłka nożna to nie tylko sport, ale również przestrzeń do kształtowania postaw obywatelskich – dodano.

