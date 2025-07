Jean-Pierre Nsame, notujący przez ładnych kilka lat niewiarygodne liczby w barwach Young Boys Berno, jesienią 2024 miał wielkie kłopoty z aklimatyzacją w Warszawie. W efekcie wiosnę minionego sezonu spędził znów w Szwajcarii, na wypożyczeniu do FC Sankt Gallen, gdzie jednak też nie nawiązał do wcześniejszych popisów.

Nsame: Wyrzuciłem miniony sezon z głowy

- Kompletnie wyrzuciłem z głowy miniony sezon, nie obchodzi mnie to, co było – zapewnia jednak Jean-Pierre Nsame, kiedy nawiązaliśmy pytaniem do minionych dwunastu miesięcy. - Najważniejsze dla mnie jest „tu i teraz”, patrzę tylko w przyszłość, i to z optymizmem – deklaruje napastnik.

Ten optymizm dotyczy także wyniku dwumeczu z czeskim przeciwnikiem.

- Banik to z wieloma świetnymi zawodnikami w składzie, potrafiącymi zrobić różnicę – zauważa co prawda, ale odważnie „potrząsa szabelką”. - Jestem pewien, że w Warszawie możemy wygrać, mając wsparcie pełnych trybun – podkreśla Kameruńczyk.

Legia musi zagrać uważnie w obronie

Zwraca jednak uwagę na konieczność większej niż w Ostrawie koncentracji stołecznej ekipy.

- Musimy uważać w obronie, grając mocno ofensywnie, odsłaniamy się. Konieczna jest lepsza równowaga w naszej grze między obroną a atakiem – przypomina Nsame.

Iordanescu: Nsame to silny napastnik

Trener Edward Iordanescu, który postawił na Nsame, nie kryje uznania dla Kameruńczyka.

- Znam go jeszcze z czasów CFR Cluj – Rumun wraca wspomnieniami do grudnia 2020, kiedy prowadzony przez niego zespół przegrał w Lidze Europy z Young Boys 1:2, a snajper z Afryki strzelił dla Szwajcarów jedną z bramek. - To bardzo dobry, silny napastnik i jestem pewien, że pokaże to u nas wielokrotnie – podkreśla opiekun Legii.

Kameruńczyk chce być pomocny w Legii

Sam Nsame z wielkim szacunkiem wyraża się o szkoleniowcu z Łazienkowskiej, podkreślając „tchnienie mocy”, jakie od niego otrzymał w minionych tygodniach.

- Dużo rozmawiałem z trenerem Iordanescu. Usłyszałem, że wierzy we mnie. To jest dla mnie bardzo ważne. Muszę skupić się na swojej pracy, żeby tej wiary, tego zaufania nie zawieść. I by pokazać, że mogę być pomocny dla Legii – podsumowuje wrażenia z pierwszych tygodni nowego sezonu Nsame.

Kiedy i o której mecz Legia Warszawa - Baník Ostrawa?

Mecz rewanżowy w ramach drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Europy UEFA odbędzie się w czwartek, 31 lipca 2025 roku, o godzinie 21:00 na Stadionie Legii przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie.

