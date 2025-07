Spis treści

Legia pokonała na wyjeździe Koronę Kielce 2:0. Bohaterami spotkania okazali się zawodnicy, którzy poprzednią rundę spędzili na wypożyczeniach, a ich przyszłość w klubie stała pod znakiem zapytania.

Alfarela i Nsame - duet napędzał Legię

Trener Edward Iordanescu, mając w perspektywie rewanżowe spotkanie z Banikiem Ostrawa w eliminacjach Ligi Europy, dokonał kilku zmian w wyjściowym składzie. Wynik otworzył Jean-Pierre Nsame. Kameruński napastnik, który niedawno trafił także w Czechach, wykorzystał precyzyjne dośrodkowanie od Migouela Alfareli i pewnym strzałem głową pokonał bramkarza gospodarzy.

To właśnie Migouel Alfarela skradł całe show zaraz po przerwie. Francuski skrzydłowy, który podobnie jak Nsame wrócił do Warszawy z wypożyczenia, popisał się fantastycznym uderzeniem. Chwilę po zmianie stron oddał efektowny strzał zza pola karnego, a piłka wylądowała w okienku bramki Korony. To trafienie z pewnością będzie jednym z głównych kandydatów do gola kolejki.

Rajović zadebiutował w Legii

Legia mogła wygrać jeszcze wyżej, ale świetną okazję zmarnował Ryoya Morishita. Japończyk w dogodnej sytuacji zachował się samolubne. Zamiast podać do lepiej ustawionych kolegów, to zdecydował się na strzał. W drugiej połowie w barwach Legii zadebiutował Mileta Rajović, najdroższy piłkarz w historii klubu. Duński napastnik kosztował trzy miliony euro.

Jan Urban z wizytą w Kielcach

Warto zaznaczyć, że spotkanie w Kielcach było zagrożone z powodu intensywnych opadów deszczu. Murawa była jednak znakomicie przygotowana i mecz odbył się bez żadnych przeszkód. Na trybunach zasiadł bardzo ważny gość. Był nim nowy selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, który z pewnością przyglądał się potencjalnym kandydatom do gry w narodowych barwach w kontekście meczów w eliminacjach MŚ 2026.

Korona Kielce - Legia Warszawa 0:2

Bramki:

0:1 Jean-Pierre Nsame 9. min, 0:2 Migouel Alfarela 47. min

Żółta kartka:

Morishita (Legia)

Sędziował: Szymon Marciniak. Widzów: 13 952

Korona: Xavier Dziekoński - Hubert Zwoźny (56, Stjepan Davidović), Wojciech Kamiński, Kostas Sotiríou, Marcel Pięczek, Konrad Matuszewski - Nikodem Niski (81, Konrad Ciszek), Martin Remacle (75, Miłosz Strzeboński), Tamar Svetlin (81, Kacper Minuczyc), Dawid Błanik (75, 70. Antoñín) - Władimir Nikołow

Legia: Kacper Tobiasz - Paweł Wszołek, Radovan Pankov, Artur Jędrzejczyk (46, Jan Ziółkowski), Ruben Vinagre - Wahan Biczachczjan (78, Petar Stojanović), Marco Burch, Ryoya Morishita (63, Wojciech Urbański), Claude Goncalves (86, Bartosz Kapustka), Migouel Alfarela - Jean-Pierre Nsame (63, Mileta Rajović)

𝐌𝐈𝐆𝐎𝐔𝐄𝐋 𝐀𝐋𝐅𝐀𝐑𝐄𝐋𝐀𝐀𝐀! 😍 Cudowna bramka Francuza! 🥐🇫🇷Legia prowadzi 2:0 w Kielcach!📺 Transmisja w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/FGKKDOjExj— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) July 27, 2025