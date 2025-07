Niewiarygodny powrót Jagiellonii! Zobacz, co zrobili Afimico Pululu i Jesus Imaz w końcówce

Co za emocje w meczu Jagiellonii Białystok z Widzewem Łódź! Gospodarze przegrywali 1:2, by w doliczonym czasie gry odwrócić losy spotkania i wygrać 3:2. Bohaterem spotkania został Jesus Imaz, który zaliczył dwie kluczowe asysty, a zwycięskiego gola strzelił Afimico Pululu. To był prawdziwy thriller na Podlasiu, który na długo pozostanie w pamięci kibiców!