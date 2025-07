KORONA KIELCE

Spis treści

Fatalne informacje napływają z Kielc. Jak poinformował dziennikarz Canal+ Sport, Krzysztof Marciniak, mecz Korony Kielce z Legią Warszawa jest poważnie zagrożony. Wszystko przez obfite opady deszczu, które nawiedziły miasto i sprawiły, że murawa na stadionie może nie nadawać się do gry. "Mecz w Kielcach zagrożony z powodu obfitych opadów. Trwają prace, by dało się grać" - napisał dziennikarz na portalu X (dawniej Twitter).

Legia znów nie zagra w lidze?

Dla Legii byłby to już drugi przełożony mecz w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Przypomnijmy, że spotkanie pierwszej kolejki z Piastem Gliwice zostało odwołane ze względu na udział "Wojskowych" w eliminacjach do europejskich pucharów. Fani z pewnością nie byliby zadowoleni z kolejnej zmiany w terminarzu.

Gorący terminarz Legii. Trener ma ból głowy?

Sytuacja jest tym bardziej skomplikowana, że Legia ma przed sobą niezwykle ważny mecz. Już w najbliższy czwartek podopieczni trenera Edwarda Iordanescu zmierzą się w rewanżowym spotkaniu II rundy eliminacji Ligi Europy z Banikiem Ostrawa. Pierwsze starcie w Czechach zakończyło się remisem 2:2, co oznacza, że w Warszawie emocji na pewno nie zabraknie. Ewentualne przełożenie meczu ligowego mogłoby z jednej strony dać drużynie więcej czasu na regenerację, ale z drugiej zaburzyłoby rytm meczowy. Ostateczna decyzja w sprawie meczu Korona - Legia ma zapaść niebawem. Organizatorzy robią wszystko, aby doprowadzić murawę do stanu używalności.

Znamy skład Legii na mecz z Koroną? Iordanescu nie zamierza odpuszczać

Mimo niepewności co do rozegrania spotkania, trener Edward Iordanescu przygotowuje zespół do walki o ligowe punkty. Zgodnie z doniesieniami, rumuński szkoleniowiec zamierzał wystawić w Kielcach bardzo mocne zestawienie, które miało zapewnić Legii zwycięstwo. Gdyby mecz doszedł do skutku, na boisku zobaczylibyśmy następujących zawodników:

Bramka: Kacper Tobiasz

Obrona: Paweł Wszołek, Radovan Pankov, Artur Jędrzejczyk, Ruben Vinagre

Pomoc: Wahan Biczachczjan, Ryoya Morishita, Marc Burch, Claude Goncalves, Migouel Alfarela

Atak: Jean-Pierre Nsame

