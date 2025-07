Spis treści

W minionym sezonie Lech niespodziewanie potknął się w wyjazdowym starciu z Lechią, przegrywając 0:1. Trener Niels Frederiksen pamiętał o tamtych perturbacjach. Lech zaczął obiecująco, bo Antonio Milić zdobył nawet bramkę. Jednak to trafienie Chorwata nie zostało uznane. Sędzia został wezwany do monitora i po analizie VAR zmienił decyzję. Podyktował rzut karny za to, że wcześniej jeden z poznańskich zawodników został w nieprzepisowy sposób zatrzymany.

Tomas Bobcek skarcił Lecha

Do jedenastki podszedł Ishak, który perfekcyjnie trafiał z jedenastek w meczu z Breidablik w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. O ile z mistrzem Islandii szwedzki napastnik miał dobrze nastawiony celownik, to w w tej sytuacji w Gdańsku zawiódł. Jego uderzenie wybronił bowiem Szymon Weirauch. W pierwszej połowie Lech został skarcony dwa razy, a w roli kata wystąpił Tomas Bobcek.

Cztery gole po przerwie Kolejorza

Kolejorz był na deskach, mimo że w tej części oddał dziesięć strzałów. Jednak po przerwie zdołał się podnieść! Mistrzowie Polski strzelili cztery gole. Zaczął zaraz po przerwie rezerwowy Gisli Pordarson. Później z pomocą przyszedł Weirauch, który źle interweniował po strzale Filipa Szymczaka. I właśnie na konto bramkarza Lechii zapisano wyrównujące trafienie dla gości.

Kolejne dwie bramki padły po akcjach poznańskiej drużyny z rzutów rożnych. Po strzale Filipa Jagiełły piłka odbiła się od Mateusza Skrzypczaka i wpadła do siatki gdańskiej drużyny. Ostatecznie wygraną zapewnił Ishak, który w ten sposób odkupił winy. Lechia walczyła i w końcówce Bobcek skompletował hat-tricka.

Jagiełło mówi, że pokazał charakter

- Pokazaliśmy duży charakter - powiedział Filip Jagiełło w Canal+ Sport. - Schodząc po pierwszej połowie do szatni wiedzieliśmy, że jesteśmy wstanie to odrobić. Mimo złego wyniki mieliśmy sytuacje. Wierzyliśmy, że możemy to odrobić, bo cały czas stwarzaliśmy sytuacje. Byliśmy lepszą drużyną. Odwróciliśmy wynik. Daje nam to dużą wiarę w to, co robimy i dużą pewność siebie na następne mecze. Możemy spokojnie przygotować się do rewanżu na Islandii - zapowiedział pomocnik Lecha.

