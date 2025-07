Tymoteusz Puchacz zagra w tym klubie? Niemcy wieszczą sensacyjny transfer

Przyszłość Tymoteusza Puchacza wciąż stoi pod znakiem zapytania. Reprezentant Polski po sezonie spędzonym na wypożyczeniu w Anglii szuka nowego pracodawcy. Jak donoszą niemieckie media, bardzo prawdopodobny jest jego powrót do Kaiserslautern, gdzie kibice doskonale go pamiętają. Czy zatem będzie to jego nowy klub?