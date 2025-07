Spis treści

Reprezentant Polski, Jakub Piotrowski, od trzech lat jest kluczową postacią bułgarskiego potentata, Ludogorca Razgrad. Wszystko wskazuje jednak na to, że jego przygoda w tym klubie dobiega końca. Według informacji przekazanych przez Gianlucę Di Marzio, pomocnik jest o krok od przenosin do Udinese Calcio, a kwota transferu ma wynieść około 3 milionów euro.

Kosta Runjaić kluczem do transferu?

Trenerem włoskiego klubu jest Kosta Runjaić, który zna możliwości polskiego pomocnika. Obaj panowie współpracowali w Pogoni Szczecin, zanim ich drogi się rozeszły. Niemiecki szkoleniowiec, który pracuje od roku w Udinese Calcio, szuka zawodników, którzy pomogą mu w budowie zespołu w Serie A. Piotrowski idealnie wpisuje się w ten profil – zna warsztat trenera, a Runjaić wie, jak wykorzystać jego potencjał w środku pola. Ponowne spotkanie po latach wydaje się niezwykle prawdopodobne i korzystne dla obu stron.

Gwiazda ligi i kolekcjoner trofeów

Pobyt Piotrowskiego w Bułgarii to pasmo sukcesów. Przez trzy lata spędzone w Ludogorcu Razgrad, Polak stał się nie tylko gwiazdą ligi, ale także prawdziwym kolekcjonerem pucharów. Jego imponująca gablota liczy już osiem trofeów, na które składają się trzy mistrzostwa Bułgarii, trzy Superpuchary oraz dwa Puchary Bułgarii. Regularna gra w europejskich pucharach i status lidera zespołu sprawiły, że jego nazwisko od dawna pojawiało się w notesach skautów z silniejszych lig.

Ostatnia szansa na zarobek dla Ludogorca

Dla bułgarskiego klubu to ostatni dzwonek, aby zarobić na swojej gwieździe. Kontrakt Jakuba Piotrowskiego z Ludogorcem wygasa wraz z końcem nadchodzącego sezonu, co oznacza, że już w styczniu mógłby podpisać umowę z nowym klubem za darmo. Sprzedaż w letnim oknie transferowym jest więc dla mistrzów Bułgarii jedyną opcją, by odzyskać zainwestowane pieniądze i zarobić na jego odejściu. Obecnie Piotrowski walczy z zespołem o awans do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów – po bezbramkowym remisie z HNK Rijeka w pierwszym meczu, rewanż może być jego pożegnalnym występem w barwach Ludogorca.

.@Udinese_1896, in chiusura il centrocampista classe '97 del Ludogorets, Jakub Piotrowski. Operazione da circa 3 milioni— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 27, 2025