Barcelona - PSG. Znamy składy! Hansi Flick zdecydował. Szczęsny od początku. Co z Lewandowskim?

Składy wybrane! Wojciech Szczęsny od pierwszej minuty. Robert Lewandowski na ławce rezerwowych

Barcelona ma pewne rachunki do wyrównania z PSG. Triumfator Ligi Mistrzów mierzył się właśnie w 2024 roku z Blaugraną w ćwierćfinale. W pierwszym spotkaniu lepsza okazała się Duma Katalonii, która zwyciężyła 3:2. Wówczas na listę strzelców wpisał się dwukrotnie Raphinha, a jedno trafienie dołożył Andreas Christensen.

W meczu rewanżowym PSG przejęło inicjatywę, mimo że to Barcelona jako pierwsza wyszła na prowadzenie kolejny raz za sprawą utalentowanego Brazylijczyka. Po czerwonej kartce Ronalda Araujo gra Blaugrany się posypała, co doprowadziło do bolesnej porażki aż 1:4.

Hansi Flick zdecydował! Szczęsny w bramce. Lewandowski na ławce

Barcelona w ostatnim czasie jest nie do zatrzymania, a od początku sezonu zanotowali same zwycięstwa i jeden remis. PSG nie może pochwalić się taką statystyką, ponieważ 22 września ulegli 1:0 w starciu z Olimpique Marsylią.

Barcelona - PSG. Brak kluczowych zawodników

Obie ekipy są mocno "zranione" przed tym spotkaniem. W szeregach Barcelony na pewno nie wystąpią m.in. Raphinha, Fermin Lopez, Gavi, czy Joan Garcia. Po stronie paryskiego zespołu zabraknie zdobywcy Złotej Piłki Ousmane Dembele, a także nie zagra Khvicha Kvaratskhelia, czy Marquinhos.

Barcelona - PSG. Składy

Barcelona: Szczęsny - Kounde, Garcia, Cubarsi, Martin - de Jong, Pedri - Yamal, Olmo, Rashford - Torres

PSG: Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Lee, Mayulu - Barcola.

Początek spotkania zaplanowano na 21:00. Zapraszamy na relacje na żywo na supersport.se.pl.